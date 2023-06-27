«Киностудия КИТ» продолжает съёмки сериала «Вторая семья»

В Москве идут съёмки сериала «Вторая семья», производства «Киностудии КИТ» (входит в ГПМ КИТ в составе АО «Газпром-Медиа Холдинг») совместно с ООО «Градус» по заказу телеканала НТВ. Это детективная драма режиссера Макса Кубринского о следователе со сложным прошлым, которая борется не только с преступностью, но и с последствиями давней психологической травмы. В главной роли – Карина Андоленко («Киллер», «Спасская»).

Четырнадцать лет назад Ольга Крапивина угодила в лапы маньяка, провела у него в плену больше полугода и… родила от него сына, который не знает, кто его отец. Из-за полученной в плену психотравмы у Ольги развилась интимофобия. Она может разделить с мужчиной постель, но не радости и горести совместной жизни. Решив напомнить Ольге, где и кем бы она была, если бы не он, отвергнутый любовник и непосредственный руководитель отправляет следователя по особо важным делам Крапивину в своего рода ссылку на малую родину. Там орудует банда налётчиков, «работают» чисто: никаких зацепок, никаких следов. Но и Ольге отступать некуда, ее «ссылка» может закончится лишь одним – поимкой неуловимых преступников.

Исполнительница главной роли Карина Андоленко глубоко погрузилась в характер своей героини: «Ольга Крапивина – очень интересная и совершенно неоднозначная. С одной стороны, она профессиональный следователь, действительно знающий свое дело и честно относящийся к своей профессии. Но в жизни это абсолютно разорванный человек, потому что, получив психологическую травму в юности, она так и не смогла ее пережить. Она испытывает панические атаки, не спит по ночам, и это дает некоторую психическую нестабильность, которую она прячет на работе. Ольга никого не подпускает к себе близко, у нее атрофирована возможность быть слабой и уязвимой. Моя героиня борется сама с собой, пытается контролировать свои эмоции. Конечно, она больше всего на свете нуждается в любви и больше всего на свете ее боится».

Понимая, что ее персонаж смотрит на мир через призму пережитой психологической травмы, при подготовке к съемкам Карина Андоленко сделала акцент на характере героини, встречалась с психологами, смотрела видео и документальные фильмы о жертвах насилия, чтобы разобраться, как люди ведут себя после такой беды, как справляются с травмой.

Стремясь к достоверности и точности в отображении деталей, создатели фильма также в ряде вопросов обращались за консультациями и к специалистам из Уголовного розыска.

Режиссер Макс Кубринский о проекте: «Сериал получил название «Вторая семья». Зачастую, на работе мы проводим больше времени, чем со своими домашними. Именно наша рабочая команда становится этой самой «второй семьёй». В нашем случае это отдел Уголовного розыска в Дзержинске, которым руководит Вадим Торопов, герой Антона Батырева, и куда приезжает следователь по особо важным делам Ольга Крапивина, героиня Карины Андоленко. Проект заинтересовал меня прежде всего своей историей. Здесь соцветие жанров. Это и остросюжетная криминальная драма, и лихо закрученный детектив с элементами триллера».

Исполнитель роли Вадима Торопова Антон Батырев соглашается с режиссером: «Меня привлек жанр – это детективная психологическая драма, куда вплетается также и любовная линия. Мой персонаж и героиня Карины Андоленко работают вместе, и пусть и не сразу, их начинает тянуть друг к другу».

Премьера сериала «Вторая семья» состоится на телеканале НТВ.

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