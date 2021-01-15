«Киностудия КИТ» завершила съёмки сериала «Чужой» с Кириллом Плетневым

В Санкт-Петербурге завершились съёмки сериала «Чужой» (16 серий – прим. ред.), производства «Киностудии КИТ» (входит в ГПМ КИТ в составе медиа-холдинга «Газпром-медиа») по заказу Первого канала. Главный герой истории – банкир Владимир Орлов (Кирилл Плетнев) — бежит от правосудия, рискуя потерять не только свободу или жизнь, но и себя: ему приходится присвоить личность другого человека. Выдавая себя за майора полиции, Орлов тянет время, но время начинает работать против него…

Сюжет

Преуспевающий банкир Владимир Орлов (Кирилл Плетнев) вынужден бежать от правосудия. Пытаясь скрыться от уголовного преследования и расправы бывших партнеров, герой оказывается в небольшом городке на границе с Финляндией. Волею судьбы он присваивает себе личность майора полиции. Теперь Орлов живет двойной жизнью: разбирается в местных происшествиях как обычный следователь и скрывается от столичной полиции и нанятых киллеров. Он ищет возможность нелегального перехода границы, но с каждым днем уйти становится все сложнее. Начальником Орлова на новом месте становится подполковник Егор Фролов (Александр Бухаров) – справедливый и мудрый руководитель. Вот только на жизнь Фролов и Орлов смотрят порой очень по-разному. Да и отношения с другими жителями городка у беглого банкира не всегда складываются гладко. Однако, открываясь все больше, Орлов неожиданно для себя влюбляется в Любу (Марьяна Спивак), бесконечно далекую от мира больших денег и «полезных» связей. Постепенно свыкаясь с новой жизнью, главный герой понимает за что на самом деле нужно бороться.

О съемках

Актер Александр Бухаров, сыгравший подполковника Егора Фролова, очень хорошо изучил Ленобласть. Настолько хорошо, что мог бы освоить новую профессию!

«Я неплохо вожу, и погонять с ветерком на этом проекте мне удалось, – вспоминает Александр – Я хорошо изучил дороги Кировска – мог бы таксистом подрабатывать!»

Марьяна Спивак играет простую русскую женщину, которая, как говорится в пословице, и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Актриса с нежностью вспоминает съёмки в деревеньке Хапо-Ое, под Санкт-Петербургом.

«У хозяйки дома, который по сюжету был домом моей героини, просто образцово-показательное хозяйство: сад, огород, куры… Красота!», – улыбается Марьяна.

В горящую избу Марьяне все-таки пришлось войти: одной из самых сложных сцен стала сцена пожара в бане. Специально для съемок в поле построили отдельную декорацию. Пригласили дублеров-каскадеров, но главные герои Марьяна Спивак и Кирилл Плетнев, разумеется, не остались в стороне. В сценах внутри бани они снимались сами, а вот из охваченной пламенем декорации выбегали уже каскадеры. День, когда снимали эту сцену, выдался ветреным, и баня вспыхнула, как спичка. Крыша почти моментально начала гореть, и капли плавящегося рубероида начали падать на актеров.

«Кириллу Плетневу раскаленная капля попала чуть ли не в глаз, был ожог, – вспоминает режиссер проекта Леонид Пляскин. – Но рядом дежурила «Скорая» – и все обошлось».

На съемках «Чужого» Кириллу Плетневу пришлось не только гореть, но и тонуть. Сначала по Кронштадтским болотам прошлись каскадеры и проверили дно, чтобы там не оказалось предметов, которые могут покалечить актеров, а затем в холодную воду (сцену снимали в конце октября) полез Кирилл Плетнев. И не просто полез, а и дрался там, и плавал, и нырял.

Работа над проектом продолжалась в непростое время пандемии, и на площадке были предприняты все меры для того, чтобы обезопасить команду.

«Мы постоянно сдавали тесты, а тех, у кого появлялось подозрение на вирус, сажали на карантин, – рассказывает Марьяна Спивак. – Был даже период, когда мы остались без режиссера – Лёня, будучи на самоизоляции, контролировал процесс по Скайпу».

«Уроненный мной флаг подхватил второй режиссер Альберт Барбарич, – улыбается Леонид Пляскин. – Решения на площадке принимал он, я же задавал вектор, созваниваясь с актерами по утрам, в начале смены, либо по вечерам».

Несмотря на непростые условия, команда осталась довольна проделанной работой и о съемочном процессе вспоминает с удовольствием.

«Я очень полюбила нашу команду, – признается Марьяна Спивак. – Надеюсь, у нас получилось что-то хорошее».

Съемки проекта «Чужой» проходили в Ленинградской области: в Кронштадте, Кировске, Шлиссельбурге. Городок на границе с Финляндией, в котором главный герой пытается скрыться от правосудия, – это собирательный образ Кировска и Шлиссельбурга.

Премьера

Премьера сериала «Чужой» состоится на Первом канале.

Фото – PR «Киностудия КИТ»

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