Кинотеатр Романов Синема и MR Group провели камерный киновечер

Кинотеатр Романов Синема собрал самых искушенных киноманов столицы на закрытый кинопоказ, посвященный музыке в разных эпохах мирового кино. Мероприятие проводилось в продолжение презентации нового проекта девелопера MR Group — жилого комплекса Symphony 34, состоявшейся в конце июля.

Под призмой проницательного взгляда приглашенного эксперта – киноведа Сергея Томаша, зрители по-новому посмотрели на популярные картины разных эпох. На протяжении многих лет музыка в кино развивалась в тандеме с технологическими достижениями и социальными изменениями, что привело к появлению музыкальных стилей, которые определяют разные эпохи киноискусства. Многие фильмы стали незабываемыми отчасти благодаря своим культовым саундтрекам. Гости вечера вновь испытали волнующие эмоции от любимых картин и окунулись в историю музыки и ее влияния на кинематограф.

Подобные киновечера — формат, который сегодня "переоткрывает" под новым ракурсом Романов Синема, призван раскрыть неизвестные истории кинематографа и показать новые грани уже знакомых сюжетов. Такие диалоги между экспертами в области искусства и кинематографа, а также зрителями, объединяют людей из разных сфер в сообщество увлеченных единомышленников.

Проект Symphony 34 позиционируется как жилой комплекс для людей, ценящих искусство. Это градостроительная симфония из человеческих чувств, его ценностей, архитектуры и современной жизни в мегаполисе. В нём представлены все грани искусства и человеческих чувств: от зрительных до вкусовых, от тактильных до кинестетических, а также музыки и танца.

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