KION объявил о начале съемок оригинального сериала «Кеша»

Онлайн-кинотеатр KION объявляет о начале съемок оригинального сериала «Кеша» совместного производства KION и киностудии «Мармот-фильм». Генеральные продюсеры — Валерий Тодоровский и Игорь Мишин.

Это ироничная драма о непростых отношениях четырех женщин и одного мужчины, сценарий которой написала Анна Козлова («Краткий курс счастливой жизни», «Садовое кольцо»). Режиссером сериала станет Константин Богомолов («Содержанки»), он же сыграет главную роль — мужчину по имени Иннокентий, который не умеет расставаться с женщинами. Вместе с Богомоловым в сериале снимутся Юлия Снигирь, Александра Ребенок, Юлия Александрова, Василиса Перелыгина, Игорь Верник и др. Проект будет эксклюзивно доступен зрителям онлайн-кинотеатра KION в 2023 году.

Иннокентий Мельников, или просто Кеша (Константин Богомолов), харизматик и успешный архитектор, за плечами которого три брака, остается, невзирая на разводы, главным человеком в жизни своих женщин — Лены (Александра Ребенок), Юли (Юлия Александрова) и Вари (Юлия Снигирь). Кеша не просто продолжает их активно поддерживать и плотно с ними общаться, но и тайно время от времени поддерживает сексуальную связь. Но этот, казалось бы, такой удобный для всех симбиоз начинает рушиться после того, как Кеша заводит еще одну любовницу — Аллу (Василиса Перелыгина). И женщин Кеши потрясает даже не столько то, что ни одна из них не является и никогда не будет для него единственной, сколько то, что новая избранница Кеши совсем из другого “круга”. Оскорбленные таким демаршем Кеши, они в шутку предлагают избавиться от него. Но в каждой шутке есть только доля шутки…

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