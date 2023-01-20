KION представляте драматический сериал «Раневская»

Премьера драмы-байопика «Раневская» с Мариэттой Цигаль-Полищук в главной роли состоится 8 февраля в онлайн-кинотеатре KION. Сериал охватывает разные периоды жизни актрисы Фаины Раневской – от юности в Таганроге и мечтаний о сцене до всесоюзной славы и одиночества в зрелом возрасте. Над сериалом работал режиссер Дмитрий Петрунь («Воскресенский», «Торгсин»).

Актриса театра и кино, лауреат государственных премий, народная артистка СССР, любимица публики, автор известных в народе афоризмов – Фаина Раневская – запомнилась не одному поколению зрителей своими ярчайшими ролями в фильмах «Подкидыш», «Свадьба», «Мечта», «Золушка», «Весна», разными образами в театре и невероятными чувством юмора и самоиронией. Свою повседневную жизнь она превращала в своеобразный трагикомический спектакль, и в этой ее особенности кроется один из секретов популярности актрисы.

Но какой была Раневская вне света софитов, и какой путь пришлось пройти юной Фанни Фельдман из Таганрога для того, чтобы блистать на подмостках московских театров и сниматься у великих режиссеров? Этому посвящен сериал «Раневская», который рассказывает о малоизвестных страницах жизни этой удивительной женщины.

Кастинг на роль Раневской шел несколько месяцев. Выбор остановили на Мариэтте Цигаль-Полищук – дочери Любови Полищук и правнучке писательницы Мариэтты Шагинян. Для актрисы это не первый проект о культовой персоне из мира искусства и культуры – ранее она сыграла в сериале «Крылья империи» Анну Ахматову, а в «Таинственной страсти» Софку (Зою Богуславскую). Также в сериале приняли участие Ирина Гринева (в роли Любови Орловой), Александр Домогаров (в роли Василия Качалова), Полина Кутепова (в роли Павлы Вульф), Константин Лавроненко, Эмилия Спивак, Даниил Спиваковский, Ольга Цинк, Семен Стругачев, Ольга Науменко, Мириам Сехон, Виталий Егоров, Лика Нифонтова. Производством сериала занималась компания Star Media.

Мариэтта Цигаль-Полищук, актриса: «Я бесконечно много читала о Фаине Раневской, смотрела все сохранившиеся видео с ней. Перед сменой накануне смотрела, какой период жизни снимаем, пересматривала фильмы и другие записи с ней примерно того времени. Поначалу было сложно преодолеть ступор от ответственности: пугала и сложность роли, и величина личности, и многое другое... Постепенно ступор ушел из-за элементарного отсутствия времени на рефлексию. Мы старались, как мне кажется, не снимать впрямую биографическое кино. Это все же художественный вымысел, основанный на некоем нашем общем восприятии того, что нам известно об этой великой личности и актрисе».

С молодой девушкой из состоятельной еврейской семьи Фанни Фельдман зрители сериала познакомятся в период ее жизни в Таганроге. В родном городе над Фанни смеются и считают странноватой, а отец Гирша Фельдман называет дочку «нескладной заикой» и готовит замуж. Но она наперекор всем сбегает из отчего дома за большой мечтой – стать актрисой. В Москве будущая дива штурмует театры и получает отказ за отказом: слишком уж нетипичная внешность для актрисы. Таким было самое начало пути легендарной Фаины Раневской.

После ухода самых близких людей (Таиров, Ромм, Орлова, Вульф, Качалов, Ахматова), посвятившая жизнь сцене актриса к преклонным годам осталась глубоко одиноким человеком. Любимица миллионов не вышла замуж, а единственным существом, которое скрашивало одиночество ее последних лет, был беспородный пёс Мальчик.

Сериал Дмитрия Петруня сделан с уважением к тем временам, которые застала Раневская: от дореволюционных лет до позднесоветского периода. Декорации, московские театральные локации, костюмы – каждая деталь погружает зрителя во времена, в которые довелось жить и творить Фаине Георгиевне.

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