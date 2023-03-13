КИРОВ: Как подготовить город к юбилею

Юбилей региона, города, населенного пункта – всегда головная боль для организаторов. Как сделать так, чтобы все было достойно, эстетично и экономично. Как вовлечь горожан в процесс подготовки юбилею, чтобы праздник стал действительно народным?

Начнем с логотипа юбилея, особого брендированного образа, это главный символ предстоящего события, которая в том или ином виде войдет в дом каждого горожанина. Отличный пример показал оргкомитет празднования 650-летия города Кирова. В основу праздничной символики легла работа победителя специального конкурса на брендированный образ юбилея Кирова.

Губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал, как по представленному логотипу проводилось массу фокус-групп. Кроме того, он показывал результат работ заместителю председателя Правительства РФ, председателю федерального оргкомитета Дмитрию Чернышенко.

Идея автора заключалась в объединении трех исторических названий города через заглавные буквы. Для разработки фирменного стиля были изучены замечания и пожелания горожан. Как пояснил заместитель председателя организационного комитета Сергей Зверев, в результате работы профессиональной команды был создан финальный логотип с учетом разных мнений о форме, цвете и орнаменте. Необходимо было выдержать баланс между рукописными и прямыми живыми линиями. Из большого количества вариантов мы выбрали три цвета.

Разработанный логотип — это яркий собирательный образ значимых качеств и исторических значений Кирова. В нем используются традиционные мотивы росписи дымковской игрушки. Узоры имитируют рукотворность и вариативность народного промысла, подчеркивают уникальность каждого произведения.

Цветовые решения логотипа по-своему отражают видение города. Сине-голубой обозначает силу Кирова — цвет реки Вятки. Оранжевый передает кировский характер, который легко узнать по позитивному настрою и любви к своему делу. Зеленый символизирует городскую природу, красоту Кирова и его культуру.

Фирменный стиль 650-летия - баланс простых фигур и пластичной линии, а также использование традиционных и классических приёмов росписи дымковской игрушки. Фирменный стиль и логотип гармонично сочетаются.

В октябре 2022 года прошел конкурс на проект брендированного образа юбилея. На конкурс поступило более 60 работ от жителей Кирова, Москвы, Свердловской области, республик Коми и Марий-Эл. Возраст участников составил от 18 до 70 лет. В финальном голосовании на основании шорт-листа, сформированного членами конкурсной комиссии, участвовало 10 работ. Свои голоса отдали 7372 человека. Победителем стала Ольга Братыгина.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.