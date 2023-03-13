КИРОВ: Как подготовить город к юбилею

Юбилей региона, города, населенного пункта – всегда головная боль для организаторов. Как сделать так, чтобы все было достойно, эстетично и экономично. Как вовлечь горожан в процесс подготовки юбилею, чтобы праздник стал действительно народным?
Начнем с логотипа юбилея, особого брендированного образа, это главный символ предстоящего события, которая в том или ином виде войдет в дом каждого горожанина. Отличный пример показал оргкомитет празднования 650-летия города Кирова. В основу праздничной символики легла работа победителя специального конкурса на брендированный образ юбилея Кирова.
Губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал, как по представленному логотипу проводилось массу фокус-групп. Кроме того, он показывал результат работ заместителю председателя Правительства РФ, председателю федерального оргкомитета Дмитрию Чернышенко.
Идея автора заключалась в объединении трех исторических названий города через заглавные буквы. Для разработки фирменного стиля были изучены замечания и пожелания горожан. Как пояснил заместитель председателя организационного комитета Сергей Зверев, в результате работы профессиональной команды был создан финальный логотип с учетом разных мнений о форме, цвете и орнаменте. Необходимо было выдержать баланс между рукописными и прямыми живыми линиями. Из большого количества вариантов мы выбрали три цвета.
Разработанный логотип — это яркий собирательный образ значимых качеств и исторических значений Кирова. В нем используются традиционные мотивы росписи дымковской игрушки. Узоры имитируют рукотворность и вариативность народного промысла, подчеркивают уникальность каждого произведения.
Цветовые решения логотипа по-своему отражают видение города. Сине-голубой обозначает силу Кирова — цвет реки Вятки. Оранжевый передает кировский характер, который легко узнать по позитивному настрою и любви к своему делу. Зеленый символизирует городскую природу, красоту Кирова и его культуру.
Фирменный стиль 650-летия - баланс простых фигур и пластичной линии, а также использование традиционных и классических приёмов росписи дымковской игрушки. Фирменный стиль и логотип гармонично сочетаются.
В октябре 2022 года прошел конкурс на проект брендированного образа юбилея. На конкурс поступило более 60 работ от жителей Кирова, Москвы, Свердловской области, республик Коми и Марий-Эл. Возраст участников составил от 18 до 70 лет. В финальном голосовании на основании шорт-листа, сформированного членами конкурсной комиссии, участвовало 10 работ. Свои голоса отдали 7372 человека. Победителем стала Ольга Братыгина.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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