KITSTUDIO объявляет о завершении съёмок сериала «Пазл»

В Москве завершились съёмки сериала «Пазл», производства KITSTUDIO (входит в ГПМ КИТ в составе АО «Газпром-Медиа Холдинг») по заказу телеканала НТВ. Это остросюжетный детектив режиссёра Александра Зачиняева о капитане полиции Евгении Фирсовой, которая решается бросить вызов всесильной «Системе» правоохранительных органов. В главной роли – Анна Попова.

В ходе расследования убийства своего начальника майора Платонова капитан Евгения Фирсова сталкивается с обратной стороной «Системы» правоохранительных органов. Лучший в своем отделе следователь, она выходит на след крупнейшей преступной организации внутри ОБЭП, но оказывается бессильной перед хаосом и беспринципностью, порождёнными «Системой». Расследуя серию заказных убийств сотрудников МВД, Фирсова не идет на компромиссы и оказывается в эпицентре противодействия двух силовых структур. Под угрозу попадает не только ее карьера, но и жизнь.

Исполнительница главной роли Анна Попова о работе над проектом: «Сложнее всего было верно распределить эмоциональные акценты: вокруг моей Фирсовой очень много событий, казалось бы, вот он пик, но за ним точка кипения поднимается ещё выше, а потом ещё и ещё… Не хочу спойлерить, надеюсь, все получилось, и зритель будет с интересом ждать, когда раскроются все тайны. В этой истории нет однозначно плохих и хороших персонажей, у всех есть «второе дно», все очень неоднозначные. Я думаю, зрителю будет интересно наблюдать за развитием каждого героя, за их отношениями, иногда абсолютно бытовыми, которые напрямую пересекаются с работой и сюжетными поворотами».

Режиссер Александр Зачиняев, для которого «Пазл» стал «сериальным» режиссерским дебютом, рассказывает: «Работа над сериалом очень отличается от, скажем, полного метра – очень большой объём материала. Его сложно удержать в голове, плюс, все усугубляется детективным сюжетом со множеством мелких деталей. Это протяженная работа, в которой необходимо постоянно держать все на контроле. Но в съемках сериала есть большой плюс. Как раз из-за долгого производства есть возможность вместе с актерами проработать и придумать массу интересных и точных нюансов по роли».

Анна Попова шутит, что все настолько хорошо подготовились и изучили все детали, что экранную следственную группу можно было бы вызвать на реальное место происшествия.

Хотя ее героине пришлось немало постараться, чтобы стать лидером в мужском коллективе, сама актриса сразу почувствовала себя на одной волне со своими киноколлегами и всегда ощущала их поддержку: «Съемки были очень насыщенными. Мы все были сосредоточены, все поддерживали и помогали друг другу, как могли, но, что очень приятно, было место и юмору, и самоиронии! Со всей творческой группой было полное взаимопонимание, очень хотелось скорее приехать на площадку и начать путешествие в мир наших героев!»

Александр Зачиняев: «Я ставил перед собой задачу рассказать эту историю максимально интересно и нестандартно. Чтобы зритель ощущал себя, как на американских горках. Мне кажется, это честная история, которая привлечет внимание аудитории. На мой взгляд, у нас получилось сделать сериал максимально правдивым и непредсказуемым. Думаю, зритель оценит нашу работу по достоинству».

Премьера сериала «Пазл» состоится на телеканале НТВ.

Фото – PR KITSTUDIO

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