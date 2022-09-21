KITSTUDIO объявляет о завершении съёмок сериала «Затаив дыхание»

В Минске завершились съёмки сериала «Затаив дыхание» по заказу KITSTUDIO (входит в ГПМ КИТ в составе АО «Газпром-Медиа Холдинг») для Первого канала производства «Продюсерский центр Иван». Это мелодрама режиссёра Руслана Паушу о том, как тени прошлого могут в одночасье изменить, казалось бы, почти идеальную жизнь. В главной роли – Александра Никифорова.

Настя Лопатина счастлива. Любимая работа, дом за городом, родные рядом: любящий муж, чудесная дочка и мудрая мама. Одна проблема — мама в инвалидном кресле и ей нужна операция. Но и это скоро решится: Лопатины почти накопили нужную сумму. В остальном жизнь Насти кажется идеальной. Только живет Настя почему-то в тревоге: постоянно волнуется за родных, никуда не отпускает от себя дочь. Как будто боится, что что вся ее счастливая жизнь может рассыпаться в один момент. И однажды её страхи начинают сбываться…

Режиссер Руслан Паушу рассказал о съемках:

– Жанр нашего сериала мелодраматический, а мелодрама – это эмоциональное повествование, когда сюжет развивается эмоциями персонажа. А значит, нам предстояла работа над развитием персонажей и много крупных планов главных героев, такова одна из задач, которую ставит жанр и которую нам нужно было решать. Например, мы немного необычно для сериалов выстраивали кадр – снимали эпизод с точки зрения персонажа, который в тот момент находился в центре сюжетной линии. Мы мизансцену выстраивали так, чтобы первичны были его или ее эмоции.

Исполнительница главной роли Александра Никифорова делится своими впечатлениями:

– У нас были съёмки с каскадерами, с трюками, с машинами, со взрывами, с пожарами – сцены были как эмоциональными, так и непростыми физически. Но, я думаю, что у нас всё получилось, и я видела какие-то кадры в плейбеке, я думаю, что это всё того стоило. Я не впервые работаю с Русланом. Впечатления остались приятные, но в этот раз он меня удивил. Хочу сказать, что я получила огромное удовольствие, потому что команда была собрана прекрасная, все были очень профессиональные.

Режиссер Руслан Паушу:

– В самом начале съемок я пожелал группе, чтобы съемки прошли в удовольствие. Мы хорошо подготовились, у нас прекрасные артисты, замечательная группа. И весь непростой, трудоемкий съемочный период мы провели как в трудовом летнем лагере: была очень теплая, семейная атмосфера. Когда у артистов заканчивались съемочные смены, мы все очень трогательно прощались.

Александра Никифорова:

– Я думаю, что зрителям стоит посмотреть «Затаив дыхание». Это неординарная история с захватывающих сюжетом, она поднимает много острых тем: отношений с родителями, материнской любви. И мы работали над ней честно, с любовью, с удовольствием. В ней также есть много зрелищных моментов, трюковых, уверена, зрителям будет интересно.

Премьера сериала «Затаив дыхание» состоится на Первом канале.

Фото – PR KITSTUDIO

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