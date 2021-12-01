Классические картины киноматографа становятся доступнее для незрячих людей

Цифровые технологии могут сделать жизнь инвалида принципиально иной. Проект «Онлайн тифлокинотеатр» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» и компании «МегаФон» — наглядное тому доказательство. Благодаря ему неповторимые картины классики кинематографа становятся доступными для незрячих людей.

Теперь в приложении «МегаФон ТВ» появился онлайн-сервис фильмов, которые сопровождаются профессиональными тифлокомментариями — лаконичными описаниями происходящих в фильме действий.

Программа «Особый взгляд» Фонда «Искусство, наука и спорт» уже не первый год занимается адаптацией спектаклей и кинокартин для людей с нарушением зрения, наполняя их мир новыми возможностями и делая жизнь для незрячих людей в нашей стране более разнообразной. Совместный проект с МегаФон — это еще одна ступень на пути к будущему, где, как убеждены создатели программы, тифлокомментирование станет такой же привычной услугой, как субтитрирование.

«В России, как и в других странах, пришли к пониманию важности и необходимости тифлокомментирования для людей с проблемами зрения. Запуская совместные проекты с крупными телекоммуникационными компаниями, мы демонстрируем, что незрячий человек — это не диагноз или словосочетание, это прежде всего человек, член семьи, друг, который должен иметь возможность проведения совместного досуга с родными и близкими. В нашей стране развиваются все новые направления. Помимо кино и театра, тифлокомментарии начинают появляться и на телевидении», — отметила директор Фонда «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан.

Получить бесплатный доступ к фильмам с тифлокомментированием может любой желающий. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте https://megafon.tv/, указав номер вашего мобильного телефона. Затем набрать в поисковике — «Особый взгляд». Вам откроется подборка с одноименным названием. Сейчас в приложении доступны уже 9 кинофильмов, которые были адаптированы для незрячих людей. Среди них такие знаковые для кинематографа шедевры, как «Амели», «Сделано в Италии», «Остров проклятых», «Любовь с препятствиями», «Даласский клуб покупателей» и другие. В ближайшее время запланирован выход еще двух картин: «Он и она» режиссёра Наиколя Бедоса и «Одержимость» Дэмьена Шазелла.

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