Клава Кока выступила на сцене «FORTEПЬЯНО»

Популярная певица и видеоблогер Клава Кока подарила живое исполнение своих треков гостям караоке «FORTEПЬЯНО». Жаркое выступление Клавы зарядило присутствующую публику невероятной энергией и позитивом, а располагающая атмосфера заведения и сервис высокого уровня, помогли сделать вечер незабываемым.
Клава Кока завоевала любовь поклонников не только своими песнями, но и ярким видеоконтентом в TikTok. Почитатели творчества любят артистку за смелость, искренность и драйв, а она не перестаёт удивлять публику новыми хитами.
Фото предоставлено караоке «FORTEПЬЯНО»Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.