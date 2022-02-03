Клещевые (или зажимные) захваты — вид грузозахватного оборудования, которое применяется для перемещения грузов разной формы, объема и материала.

Устройство представляет собой рычажную систему наподобие ножниц, которые своими концами обхватывают и надежно фиксируют груз.

После отрыва перемещаемого объекта от поверхности клещевые захваты, находясь под его тяжестью, еще сильней оказывает фиксирующие свойства.

Благодаря этому грузоподъемники очень востребованы на предприятиях, где постоянно требуется перемещать грузы.

Естественно, речь идет о сертифицированном оборудовании, купленном у официального поставщика.

Разновидности зажимных захватов

Согласно своим конструктивным особенностям клещевые захваты имеют несколько разновидностей:

Опорные . Два взаимно обратных рычага охватывают груз снизу либо за выступающие элементы. Этим и обеспечивается плотность сцепки. Используются лишь выступы, которые точно выдержат усилие агрегата, чтобы не повредить транспортируемый объект.

. Два взаимно обратных рычага охватывают груз снизу либо за выступающие элементы. Этим и обеспечивается плотность сцепки. Используются лишь выступы, которые точно выдержат усилие агрегата, чтобы не повредить транспортируемый объект. Фрикционно-зажимные . Захватывают груз непосредственно за стенки, например, трубу или стальной рулон. Чтобы увеличить силу захвата, зажимные рычаги устанавливаются вместе с захватными элементами (губками, или лапами). Груз удерживается за счет возникающей силы трения.

. Захватывают груз непосредственно за стенки, например, трубу или стальной рулон. Чтобы увеличить силу захвата, зажимные рычаги устанавливаются вместе с захватными элементами (губками, или лапами). Груз удерживается за счет возникающей силы трения. Полуавтоматические . Захватывают и транспортируют груз в авторежиме, освобождение же его происходит вручную.

. Захватывают и транспортируют груз в авторежиме, освобождение же его происходит вручную. Автоматические. Дополнительно способны освобождать груз после его установки на место. Это значительно экономит время на перемещение объекта.

Широкое применение грузоподъемников клещевого типа

Клещевые захваты особо распространены в металлургии, кузнечном производстве. Крупногабаритные агрегаты используют в машиностроении. Трубные аппараты востребованы в нефтегазодобывающей отрасли при прокладке магистралей. На стройплощадках оборудование работает с бетонными блоками.

Захваты-ножницы удобны для отправки раскаленных изделий в печи. Агрегаты подают детали для последующей обработки к прессам и молотам.

Техника безопасности при эксплуатации устройств

Клещевые захваты разрешено применять только на участках, где отмечается малая концентрация персонала и оборудования. Во избежание выпадания груза детали можно подавать на станки лишь устройствами, оснащенными предохранительными средствами.

Если груз имеет габариты, превосходящие диапазон захвата, то использовать клещевой механизм для подъема данного изделия нельзя. Также под губками рычагов запрещены незакрепленные подкладки. Закрепленные же необходимо обязательно испытывать под нагрузкой.

Оборудование рассчитано на одновременное перемещение только одного изделия или детали. Перемещать грузы клещевыми захватами можно на высоте ниже 0,6 метра. Не допускается это делать над людьми, станками и прочим оборудованием.

Таким образом, клещевые захваты — востребованный современный грузоподъемник, имеющий разные модификации. Несмотря на большую популярность оборудования, при его использовании важно соблюдать технику безопасности.

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