«Клетка ищет птицу» режиссера Малики Мусаевой, выпускницы кавказской мастерской Александра Николаевича Сокурова выходит в прокат. Мировая премьера фильма «Клетка ищет птицу» состоялась на Международном Берлинском кинофестивале в феврале 2023 года. Лента вошла в программу Encounters. Это единственный фильм из России, который участвовал в программе Берлинале этого года.

Сюжет картины рассказывает о юной девушке Яхе, которая живет в маленьком городе и проводит дни со своей подругой Мадиной. Девушки мечтают после окончания школы покинуть родные места и отправиться в большой мир, чтобы жить ту жизнь, которую они выберут себе сами. Старшая сестра Яхи Хеда также мечтает освободиться, но цена за неё очень большая – если она решится на развод, то может потерять связь с сыном. Картина-коллаж историй нескольких женских судеб, в которой каждая пытается отстоять свое право на выбор будущего пути.

Вот что говорят о фильме критики и российская пресса:

«Полнометражный дебют Мусаевой встает в один ряд с работами ее однокурсников из мастерской Сокурова: «Теснотой» Кантемира Балагова, «Софичкой» и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко и «Узлами» Олега Хамокова» – Елена Зархина, РБК

«Здесь мало диалогов, их с лихвой компенсируют поэтика, чувственность, контрастность. Мусаева отлично играет с оттенками зеленого, иллюстрируя бурю эмоций двух девушек живописными пейзажами горных районов Чечни» – Тимур Алиев, Кинопоиск

«При всей остроте темы «Клетка ищет птицу» получился тихим, очень поэтичным и разрушающим стереотипы фильмом. Важное и нужное кино» – БизнесOnline

«Клетка ищет птицу» — очень нежный, красивый фильм» – BURO.

«Мусаева не скрывает, что ориентировалась на «Грозовой перевал» Андреа Арнольд. И «Клетка ищет птицу» следует заветам классических романов воспитания» – Максим Ершов, OKKOлокино.

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