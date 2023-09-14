«Клетка ищет птицу». В российский прокат выходит фильм режиссера Малики Мусаевой

12 октября кинокомпания Пионер выпустит в российский прокат картину «Клетка ищет птицу» режиссера Малики Мусаевой, выпускницы кавказской мастерской Александра Николаевича Сокурова.

Мировая премьера фильма состоялась на Международном Берлинском кинофестивале в феврале 2023 года. Российская премьера – на Международном кинофестивале «Дух огня»: картина Малики Мусаевой получила главную награду в конкурсе российских дебютов. Исполнительница главной роли Хадижа Батаева получила приз имени Александра Абдулова за лучшую женскую роль. Также актриса стала обладательницей награды за лучшую роль Х фестиваля молодого европейского кино VOICES в Вологде.

Сюжет картины рассказывает о девочке Яхе, которая живет в маленьком городе и проводит дни со своей подругой Мадиной. Девушки мечтают после окончания школы покинуть родные места и отправиться в большой мир, чтобы жить ту жизнь, которую они выберут себе сами. Картина-коллаж историй нескольких женских судеб, в которой каждая из них пытается отстоять свое право на выбор будущего пути.

Премьера трейлера состоялась в официальной группе кинокомпании «Пионер» в VK.

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