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Мир музыки

Клип на стихотворение Киры Каменецкой «Битва с собой» представили на премии «Особенное счастье»

By: T1

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В Астрахани на Всероссийской премии «Особенное счастье», посвященной семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, состоялась премьера клипа «Битва с собой». Новую видеоработу представил актёр Антон Макарский.

Клип стал результатом равноправного творческого союза поэта Киры Каменецкой, актёра Антона Макарского, композитора Олега Давлет-Хана и режиссёра Дмитрия Бурлакова.
Поэзия, музыка и голос соединились в единое эмоциональное произведение о внутренней силе человека, вере, преодолении и надежде.

Во время церемонии Кира Каменецкая была удостоена награды премии, которую получила в память о своей маме. Благодаря этому премьера клипа стала не только художественным событием, но и глубоко личным, человеческим признанием любви, благодарности.

Финальные слова стихотворения — символичное послание всем участникам премии:

«Я говорю тебе честно, что будет трудно…
Бой за себя самого — это бой без правил.
Там впереди еле зримо мерцает Чудо —
Бог его в качестве приза тебе оставил.»

Премьера «Битвы с собой» стала одним из самых трогательных моментов Всероссийской премии, напомнив о том, что важные победы рождаются внутри человека — там, где ежедневно происходит его главная битва с самим собой.

На протяжении многих лет Антон и Виктория Макарские являются попечителями и оказывают поддержку премии «Особенное счастье».

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