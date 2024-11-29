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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Клуб 418 провёл светский ужин «Вкусы цивилизации» в ресторане Sapiens

editor
By editor
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светский-ужин
Фото © Александр Юмашев

Клуб 418 собрал гостей и членов Клуба в ресторане Sapiens на светский ужин «Вкусы цивилизации», предложив уникальный гастрономический опыт, сочетающий изысканное сет-меню и увлекательный экскурс в историю человечества через призму вкусов.

Гастрономическая концепция вечера была построена на шести базовых вкусах: сладком, кислом, остром, соленом, горьком и умами. Автором гастрономического сета выступил бренд-шеф ресторана Sapiens Илья Благовещенский, создавший блюда, тонко отражающие каждый вкус и баланс вкусовых сочетаний. Вдохновением для концепции ужина стали книги Юваля Ноя Харари «Sapiens: Краткая история человечества» и Кэролайн Стил «Голодный город», раскрывающие эволюцию цивилизации через трансформацию культуры еды.

Историко-теоретическая составляющая ужина была подготовлена и представлена гостям вечера Иваном Глушковым — известным российским гастрономическим журналистом и ресторанным критиком, создателем и главным редактором проекта «Соль» — популярного Telegram-канала, посвященного кулинарии и ресторанной культуре.

Гостями ужина стали: Ирина Кудрина, Ольга Крутая, Мария Голубкина, Дарья Михалкова, Ирина Безрукова, Андрей Бойко, Ирина Чайковская, Наталья Лучанинова, Ксения Суркова, Дарья Коробова, Алексей Молчанов, Нати Латинович и другие члены и друзья клуба.

Сет-меню ужина:

  • Горькое: маринованные креветки с грейпфрутом и помелло — яркое сочетание освежающей горечи цитрусовых и нежности морепродуктов.
  • Умами: тапас из печени птицы с угрем, унаги и маринованным яблоком — глубокий и насыщенный вкус, символизирующий культуру умами.
  • Острое: карпаччо из стриплойна с соусом кимчи — острота и изысканная текстура классического карпаччо в сочетании с корейским колоритом.
  • Соленое: угольная рыба с бульоном даши, картофельным кремом и ферментированной пак-чой — гармония японской гастрономии с современными европейскими акцентами.
  • Сладкое: утиная грудка с каштанами и китайским виноградом — оригинальный взгляд на сладкий вкус с нежным акцентом в главном блюде.
  • Кислое:моти фейхоа/каламанси — десерт, сочетающий азиатские традиции и уникальный аромат цитрусовых.

Известный своими междисциплинарными культурными инициативами, Клуб 418 вновь подтвердил репутацию организатора мероприятий, объединяющих науки, искусства и ремесла. Ужин «Вкусы цивилизации» продемонстрировал высокий уровень развития столичной гастрономической культуры, стал интеллектуальным событием, способствующим популяризации культуры питания и истории.

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