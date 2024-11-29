Клуб 418 провёл светский ужин «Вкусы цивилизации» в ресторане Sapiens

Клуб 418 собрал гостей и членов Клуба в ресторане Sapiens на светский ужин «Вкусы цивилизации», предложив уникальный гастрономический опыт, сочетающий изысканное сет-меню и увлекательный экскурс в историю человечества через призму вкусов.

Гастрономическая концепция вечера была построена на шести базовых вкусах: сладком, кислом, остром, соленом, горьком и умами. Автором гастрономического сета выступил бренд-шеф ресторана Sapiens Илья Благовещенский, создавший блюда, тонко отражающие каждый вкус и баланс вкусовых сочетаний. Вдохновением для концепции ужина стали книги Юваля Ноя Харари «Sapiens: Краткая история человечества» и Кэролайн Стил «Голодный город», раскрывающие эволюцию цивилизации через трансформацию культуры еды.

Историко-теоретическая составляющая ужина была подготовлена и представлена гостям вечера Иваном Глушковым — известным российским гастрономическим журналистом и ресторанным критиком, создателем и главным редактором проекта «Соль» — популярного Telegram-канала, посвященного кулинарии и ресторанной культуре.

Гостями ужина стали: Ирина Кудрина, Ольга Крутая, Мария Голубкина, Дарья Михалкова, Ирина Безрукова, Андрей Бойко, Ирина Чайковская, Наталья Лучанинова, Ксения Суркова, Дарья Коробова, Алексей Молчанов, Нати Латинович и другие члены и друзья клуба.

Сет-меню ужина:

Горькое: маринованные креветки с грейпфрутом и помелло — яркое сочетание освежающей горечи цитрусовых и нежности морепродуктов.

Умами: тапас из печени птицы с угрем, унаги и маринованным яблоком — глубокий и насыщенный вкус, символизирующий культуру умами.

Острое: карпаччо из стриплойна с соусом кимчи — острота и изысканная текстура классического карпаччо в сочетании с корейским колоритом.

Соленое: угольная рыба с бульоном даши, картофельным кремом и ферментированной пак-чой — гармония японской гастрономии с современными европейскими акцентами.

Сладкое: утиная грудка с каштанами и китайским виноградом — оригинальный взгляд на сладкий вкус с нежным акцентом в главном блюде.

Кислое:моти фейхоа/каламанси — десерт, сочетающий азиатские традиции и уникальный аромат цитрусовых.

Известный своими междисциплинарными культурными инициативами, Клуб 418 вновь подтвердил репутацию организатора мероприятий, объединяющих науки, искусства и ремесла. Ужин «Вкусы цивилизации» продемонстрировал высокий уровень развития столичной гастрономической культуры, стал интеллектуальным событием, способствующим популяризации культуры питания и истории.