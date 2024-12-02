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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойLIFESTYLEКлуб Полины Дибровой отметил 7 лет вечеринкой Moulin Rouge

Клуб Полины Дибровой отметил 7 лет вечеринкой Moulin Rouge

editor
By editor
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Полина Диброва, Елена Волошина, Елена Захаренко и Ольга Ромашина
Полина Диброва, Елена Волошина, Елена Захаренко и Ольга Ромашина

20 ноября на event-площадке VILLA BARVIKHA 135 прошёл праздничный вечер в честь Дня рождения женского клуба Полины Дибровой. И этот вечер имеет все шансы войти в историю как самое яркое осеннее мероприятие Рублёвки!

Эстетику и драматургию вечера определили как «стиль Moulin Rouge». Гости почувствовали себя гостями роскошного кабаре, с красочной шоу-программой и выступлениями артистов, сюрпризами и подарками. Каждый мог неформально пообщаться со спикерами и членами клуба, принять участие в фотосессии и насладиться изысканными угощениями.

Дмитрий и Полина Дибровы
Дмитрий и Полина Дибровы.

Среди гостей вечера присутствовали: Алика Смехова, Алена Хмельницкая, Анна Пескова, Анастасия Гребенкина, Наталия Власова, Доминик Джокер, Катя Кокорина. Не смог пропустить такое важное событие Дмитрий Дибров, который пришел поздравить свою любимую супругу с праздником и порадоваться ее успехам.

Отдельной частью программы стали красочные показы коллекций московских дизайнеров. Ксения Рыченкова представила универсальные модели одежды, которые идеально подходят для повседневной жизни, а также позволяют создавать разноплановые интересные образы для особых случаев. Олеся Косоплеткина, создающая стильную одежду под брендом ADDICTED_TO, показала свою новую праздничную коллекцию. Справедливо решив, что лето уже не за горами, Альбина Саллум устроила шоу-показ коллекции купальников и одежды для отдыха под брендом Savalme.

доминик джокер и катя кокорина
Доминик Джокер и Катя Кокорина

Неформальное общение гармонично сопровождалось музыкальными номерами от гостей. Свои хиты всем присутствующим в этот вечер подарила Наталия Власова, а под зажигательные композиции Доминика Джокера и Кати Кокориной танцевал весь зал. Также Полина презентовала новый клубный проект – YouTube – шоу «Потрындевки», в котором Полина вместе с девочками обсуждают насущные темы и вопросы задорно, но глубоко.

По уже сложившейся традиции частью вечера стал розыгрыш призов, а в честь дня рождения клуба все его участники получили памятные подарки. Подведя черту под итогами семилетней работы, все тут же принялись строить планы на следующий год. Завершился праздник выносом шикарного праздничного торта от резидента клуба, кондитера Киры Якуповой.

Полина Диброва, Елена Волошина, Елена Захаренко и Ольга Ромашина
Полина Диброва, Елена Волошина, Елена Захаренко и Ольга Ромашина
Ксения Рыченкова, Ксения Островенко, Анастасия Шевыркова, Людмила Светочева
Ксения Рыченкова, Ксения Островенко, Анастасия Шевыркова, Людмила Светочева

Клуб Полины Дибровой объединяет успешных и модных девушек, каждая из которых уже достигла успеха, но по-прежнему открыта для всего нового и интересного. За семь лет клуб стал не просто местом для встреч и приятного общения, он сформировал уникальную эко-систему, в которой каждая участница получает возможность разностороннего развития и духовного обогащения. В клубе проходят тематические мастер-классы и творческие мастерские, встречи с психологами и писателями, участницы вместе путешествуют, посещают выставки и театры. Конечно, главную роль в организации любого мероприятия играет Полина, которая завоевала прочные позиции в мире шоу-бизнеса, и реализует себя как творческая личность, супруга Дмитрия Диброва, мама троих сыновей, популярный блогер. Талант Полины и её лидерские качества позволяют делать каждую клубную встречу незабываемой.

Фотограф – Станислав ИВАНОВ

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