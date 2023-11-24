Клубу Полины Дибровой – шесть лет!

20 ноября в ресторане «Подмоскоvные Veчера» участники клуба Полины Дибровой отметили важную дату – клубу исполнилось шесть лет. По этому поводу устроили зажигательную вечеринку в стиле Circus style, с насыщенной программой, сюрпризами и подарками, фотосессиями и изысканным угощением. Гости подобрали себе великолепный наряды в дресс-коде Circus style, с самыми невероятными костюмами, головными уборами и причёсками. Тон всему вечеру задавала сама Полина, а также Дмитрий Дибров, который поддерживает супругу во всех начинаниях.

Клуб Полины Дибровой объединяет успешных и модных девушек, каждая из которых уже достигла успеха, но по-прежнему открыта для всего нового и интересного. Её клуб – это яркие события, тематические мастер-классы и творческие мастерские, встречи с психологами и писателями, путешествия и вечеринки. Полина – известная персона шоу-бизнеса, супруга Дмитрия Диброва, мама троих сыновей, Миссис Россия 2017, популярный блогер. Талант Полины в сфере организации мероприятий позволяет делать каждую клубную встречу нестандартной и необычной.

Открыл вечер показ новой модной коллекции Ксении Рыченковой. Элегантные, воздушные и вместе с тем невероятно удобные модели от Ксении уже носят многие модницы. Сама модельер считает, что женщина должна не только носить моду, но и танцевать о моде, восхищать и вдохновлять. А одежда должна дарить энергию движения и лёгкость.

Тему лёгкости продолжил великолепный номер на обруче от Виктории Святенко. Виктория не только воздушная гимнастка, но и профессиональный педагог-хореограф и тренер по растяжке. Настоящее волшебство и фейервек эмоций подарил всем Алексей Карза и его комедийное факир-шоу. С музыкальными композициями выступили Людмила Соколова, Даниил и Юлия Брант, Даяна Брют, Ольга Голицына, Анастасия Шевыркова.

Гости вечера были рады очередной возможности встретиться, обсудить новости и модные тренды, узнать для себя что-то новое и интересное и в полной мере насладиться удивительной атмосферой, которой всегда отличаются мероприятия клуба Полины Дибровой.