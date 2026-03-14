«Книга, к которой стоит возвращаться взрослым»

Во Дворце на Яузе прошел музыкальный спектакль «Маленький принц» с участием артиста театра и кино Анатолия Кота и Симфонического оркестра радио «Орфей», который исполнит музыку А. Скрябина, К. Дебюсси, М. Равеля, Ф. Листа, И. Стравинского.

«Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери – одно из тех произведений, к которому стоит возвращаться во взрослом возрасте, ведь эта книга взрослеет вместе с нами. Для кого-то она станет поводом для откровенного и честного разговора с самим собой, для других на первый план выйдет история об ответственности и цене мечты. А кто-то увидит внутреннее одиночество каждого отдельного человека в многообразном и – временами абсурдном – мире. Для детей же первое знакомство с этим текстом станет запоминающимся путешествием в волшебную, пусть и немного грустную, сказку.

Музыкальная композиция спектакля подобрана так, чтобы не только сделать более ярким само повествование, но и раскрыть зрителям то, что, возможно, оставалось непонятым или незамеченным в тексте раньше. Музыкальные образы, созданные великими композиторами, помогают не только передать настроение, но и глубже раскрыть смысл произведения.

«Я в детстве воспринимал “Маленького принца”, в основном, по картинкам и совсем не задумывался над текстом. А потом уже в институте перечитал и многое понял; через годы понял еще больше, и сейчас, наверное, не до конца, но еще больше понимаю это произведение. Тем не менее, важно, воспитывая своих детей, давать им эту книгу с самого раннего детства, чтобы они сами прочли, а потом, взрослея, перечитывали. Этот текст настолько глубок, что он – для всех, в нем каждый человек – независимо от того, взрослый это или ребенок – прочитает что-то свое. В этом – отличие гениальных произведений от талантливых», — рассказал артист Анатолий Кот.

«Дебюсси и Равель характеризуют Маленького принца своей ажурностью, необычностью и вычурностью. Когда у него начинаются глубокие человеческие переживания, Скрябин добавляет к этой ажурности чувственность и эмоциональность через Божественную симфонию № 3. А фантастическая композиция Стравинского с летающими астероидами подчеркивает размышления автора. Лист со своими прелюдиями создаёт развернутый и глубокий финал, который завершает произведение, добавляя земные и человечные размышления к сказочной атмосфере», — поделился дирижер и автор музыкальной концепции Денис Кирпанев.



Несмотря на то, что «Маленький принц» часто воспринимается как детская книга, в этом тексте заложены глубокие философские смыслы, раскрыться которым помогает музыка. Взрослым спектакль предоставил возможность вспомнить собственные детские мечты о волшебстве и взглянуть на знакомый текст с позиции жизненного опыта, молодежи – задуматься о важности человеческих чувств и связей.