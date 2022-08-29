Книгу «Новые видеокассеты» Дмитрий Кравченко представят в Библиотеке № 18 им. В.А. Жуковского

0
34

Библиотека №18 имени В.А. Жуковского, 2 сентября, в 19:00 приглашает на встречу с писателем Дмитрием Кравченко.

Истории в книге «Новые видеокассеты» — из 1990-х и 2000-х. Каждая приправлена порцией хорошего юмора, легкого откровения и чистейшего смысла. Ностальгия обеспечена. А еще мурашки от настоящих чувств и горячих сцен, сопереживание героям и событиям, и пара бессонных ночей, пока не дочитаете до конца…

На встрече в библиотеке автор ответит на вопросы читателей, подробно расскажет о процессе работы над книгой и об особенностях сюжета.

Дмитрий Кравченко — писатель, руководитель Всероссийского молодежного проекта «ЛитГост», член Союза российских писателей, победитель «Филатов Фест 2020», эксперт фестиваля «Таврида-Арт».

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяКАЛИНИНГРАД: В шестой раз прошел фестиваль под открытым небом «Территория мира — Территория музыки» на Острове Канта
Следующая статьяКомпозитор и пианист Игорь Яковенко в МАММ представит новую авторскую программу

Похожие статьиПредоставлено автором