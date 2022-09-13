Книжная выставка «Три года в 300-летней истории русской книги» в Государственной публичной исторической библиотеке

Новый выставочный проект Государственной публичной исторической библиотеки России предлагает всем знатокам и любителям воочию увидеть, как формировался облик русской книги на протяжении XVIII–XX вв. Специально для него были отобраны самые редкие и значимые издания 1722, 1822 и 1922 гг. На их примере мы проследим, как менялись темы, особенности оформления, тиражи книг, цены и проч. И главное — узнаем, что предпринимали издатели прошлого для спасения книжного дела в непростые годы в истории нашей страны.

Открывают экспозицию редчайшие петровские издания, совершившие революцию в искусстве русской книги. Создание и введение в практику гражданского шрифта (1708) стало одним из главных завоеваний эпохи Петра I. Примечательно, что практически каждая книга, изданная за годы его правления, стала результатом тщания и забот императора: от решения о ее переводе или печати и вплоть до редактуры. Таким образом, и на экземплярах, представленных на выставке, лежит печать заботы Петра Великого.

Особое внимание мы решили уделить иллюстрированным изданиям — редким исключениям для петровского книгоиздания. Среди них: «Овидиевы фигуры в 226 изображениах», «Наука статическая или механика», «Книга систима или Состояние мухаммеданския религии» Д. К. Кантемира и др.

Украшением выставки станут книги 1822 г. — изящно оформленные, с раскрашенными вручную гравюрами, со своим «языком» политипажей, который сегодня доступен лишь специалистам. Среди них будут представлены как малоформатные издания, созданные для того, чтобы носить их в кармане сюртука или иного платья, так и крупноформатные. Например, первая книга «Полярной звезды», «Четыре возраста жизни» Л. Ф. Сегюра, «Современники: собрание литографических портретов, государственных чиновников, писателей и художников, ныне в России живущих» Г. А. Гиппиуса, «Виды Царского Села вновь снятыя» А. А. Тона и др.

Третий раздел выставки, посвященный книгам 1922 г., также призван удивлять и вдохновлять, в т.ч. современных издателей. Казалось бы, сложнейшее время для полиграфической промышленности, однако именно тогда выходят в свет удивительные по красоте издания. Многие из них были созданы специально для коллекционеров. Например, «Версаль» А. Н. Бенуа, «Книжные знаки русских художников», «Праздник игрушек» Ю. Ю. Черкесова и др. Помимо библиофильской книги на выставке будут представлены редкие поэтические и литературно-художественные издания, сохранившиеся в малом числе экземпляров. Среди них: нелегальные «Стихетты» Хабиас-Комаровой, «О природе слова» О. Э. Мандельштама и др.

В связи с показом редких изданий время работы выставки ограниченно. Расписание экскурсий будет размещено на сайте.

Выставка работает с 19 по 29 сентября 2022 года.

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