Книжные новинки издательства «Азбука-Аттикус» в сентябре

Серия: «Большой роман»

КОЛМ ТОЙБИН, «Волшебник»

ЛИТЕРАТУРНАЯ БИОГРАФИЯ ТОМАСА МАННА ОТ ТРЕХКРАТНОГО ФИНАЛИСТА БУКЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ!

«„Волшебник“ — это не просто биография, а произведение искусства, эмоциональное подведение итогов века перемен, и в центре его — человек, который пытается не сгибать спину, но вечно колеблется под ветрами этих перемен» (The Times).

Впервые на русском — новейший роман одного из крупнейших британских прозаиков Колма Тойбина, неоднократного финалиста Букеровской премии. «Волшебник» — это литературная биография прославленного романиста Томаса Манна, автора «Будденброков» и «Волшебной горы», «Смерти в Венеции» и «Доктора Фаустуса», лауреата Нобелевской премии. Это семейная сага, охватывающая больше полувека; сюда уместились и детство в патриархальном Любеке, и юность в богемном Мюнхене, и семейное счастье, и непроницаемые тайны внутреннего мира, и Первая мировая война, и бегство от фашистской диктатуры, и Вторая мировая война, и начало войны холодной…

Волшебник: роман / Колм Тойбин ; [пер. с англ. М. Клеветенко]. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2022. — 544 с.

Серия: «The Big Book»

ДЖЕЙСОН РЕКУЛИК, «Скрытые картинки»

«Я В ПОЛНОМ ВОСТОРГЕ ОТ ЭТОЙ КНИГИ!» (СТИВЕН КИНГ)

Когда твое прошлое — груда развалин и ты, чудом выкарабкавшись из-под них, даже не представляешь себе, как жить дальше, едва ли стоит рассчитывать на то, что судьба преподнесет тебе роскошный подарок. Однако с Мэллори Куин случилось именно это. Молодая спортсменка после тяжелейшей жизненной катастрофы получает идеальную возможность начать жизнь с чистого листа. Она теперь нянька при пятилетнем ребенке в красивом, тихом, уютном городке. Тедди — славный малыш, явно талантливый; он очень любит рисовать. Но с его рисунками происходит нечто мистическое: они становятся все более жуткими и сложными, и вот уже среди них сцена, изображенная как будто совсем не детской рукой: в лесу мужчина куда-то тащит безжизненное тело женщины. Что хотят сказать все эти картинки? Кто разговаривает через них? Заинтригованная и встревоженная, Мэллори пытается разгадать зловещую тайну…

Скрытые картинки : роман / Джейсон Рекулик ; [пер. с англ. И. Тетериной]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 512 с.

Серия: «Азбука-бестселлер»

БОННИ ГАРМУС, «Уроки химии»

Все боятся Элизабет Зотт. Кто-то — ее ума, кто-то — остро заточенного карандаша, который она носит в прическе, а кто-то — четырнадцатидюймового ножа из ее сумочки (ведь каждый уважающий себя кулинар пользуется только своими собственными ножами). Причудливый зигзаг судьбы привел ее из Научно-исследовательского института Гастингса, где она мечтала заниматься абиогенезом (теорией возникновения жизни из неорганических веществ), на телевидение, где она ведет самую популярную в стране кулинарную передачу «Ужин в шесть». «Кулинария — это химия, — говорит она. — А химия — это жизнь. Она дает нам возможность изменить все, включая себя». Тем временем ее пятилетняя дочь Мадлен, растущая под присмотром минно-розыскного пса по кличке Шесть-Тридцать, пытается найти в школьной библиотеке Набокова и Нормана Мейлера, а также выстроить родословное древо, на котором должно найтись место и без пяти минут нобелевскому лауреату по химии Кальвину Эвансу, и фее-крестной, и деду в полосатой тюремной робе, и бабке, укрывшейся от налоговой полиции в Бразилии…

Уроки химии : роман / Бонни Гармус ; [пер. с англ. Е. Петровой]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 512 с.

Серия: «Большой роман (слим-формат)»

ЖАУМЕ КАБРЕ, «Когда наступит тьма»

Эта великолепная книга читается с восторгом (и страстью) от первой до последней страницы. Что гораздо важнее, она заражает нас ни с чем не сравнимым наслаждением от чтения — готовит и зовет нас к другим великим шедеврам. El racó de la paraula

Один воспитанник сиротского приюта вырастает и мстит всем, кто его бросил. Одного изощренного вора крадет картина, которую он украл. Одна книга смотрит с полки на то, как один будущий нобелевский лауреат сходит с ума в день своего долгожданного триумфа. Один писатель сочиняет роман и грозит издателю покончить с собой, если книгу не напечатают. Один бывший солдат, уже совершенно лишившись рассудка, все не может забыть проигранную битву и гибель товарищей на поле боя….

Жауме Кабре (р. 1947) — крупнейшая звезда каталонской литературы; его книги переведены на десятки языков, их тиражи превышают миллион экземпляров, а его эпохальный роман «Я исповедуюсь» был удостоен многочисленных премий. «Когда наступит тьма» — ослепительный калейдоскоп, в котором перемешиваются и переплетаются истории бессердечия, глупости, гнева, алчности, недоразумений, недопонимания, страшных и смешных человеческих душ, людей во власти обстоятельств и страстей. Здесь у всех руки в крови, убивает каждый — нечаянно или нарочно, по зову души, по долгу службы или якобы по необходимости, в действительности или в грезах, — и едва ли найдется хотя бы одна абсолютно невинная жертва. Когда наступит тьма, виновны окажутся все.

Когда наступит тьма : рассказы / Жауме Кабре ; [пер. с каталан. А. Гребенниковой]. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2022. — 352 с.

Серия: «Большой роман»

РАКЕЛЬ ПАЛАСИО, «Пони»

НОВАЯ ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ОТ АВТОРА МИРОВОГО БЕСТСЕЛЛЕРА «ЧУДО»!

1860 год. Американская глубинка. Двенадцатилетний Сайлас, еще в младенчестве лишившийся матери, живет с отцом, гениальным изобретателем, в старом доме вдали от людей. Единственный друг Сайласа — призрак давно умершего паренька, который по воле небес опекает осиротевшего малыша с первых дней его жизни. И вот однажды ночью трое зловещих всадников увозят отца Сайласа. Мальчику удается спастись, хотя незваные гости привели лошадь и для него — арабского скакуна, которого испуганный Сайлас в темноте принимает за пони. Погрузившись в отчаяние, он остается ждать отца в компании своего верного друга-призрака. Но когда утром перед домом появляется тот самый пони, Сайлас решает отправиться на поиски отца. Это опасное путешествие свяжет мальчика с его прошлым, будущим и непостижимым миром вокруг… «Пони» Р. Дж. Паласио — это берущая за душу, красиво написанная история о силе любви и узах, связывающих нас сквозь время и расстояние.

Пони : роман / Р. Дж. Паласио ; [пер. с англ. Е. Копосовой]. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2022. — 352 с.

Серия: «Большой роман»

АРТУРО ПЕРЕС-РЕВЕРТЕ, «Итальянец»

«Я мечтал написать эту немыслимую и совершенно подлинную историю с тех самых пор, как мне в детстве рассказал ее отец», — говорит Артуро Перес-Реверте о романе «Итальянец», который на родине автора разошелся тиражом в несколько сотен тысяч экземпляров. Реальная история итальянских боевых пловцов, потопивших четырнадцать британских кораблей, — история торжества отдельных людей над мощной военной машиной вопреки всем вероятностям — много лет рассказывалась иначе: итальянцы традиционно изображались бестолковыми трусами, и Перес-Реверте захотел восстановить справедливость. Италия была союзницей Германии во Второй мировой войне, но это его не смущает: «В моих романах граница между героем и злодеем всегда условна. Мои персонажи могли оказаться на любой стороне. Герои всегда неоднозначны. А кто этого не понимает, пусть катится к дьяволу».

Артуро Перес-Реверте — бывший военный журналист, прославленный автор блестящих исторических, военных, приключенческих романов, переведенных на сорок языков, создатель цикла о капитане Диего Алатристе, обладатель престижнейших литературных наград. Его новый роман — история личной доблести: отваги итальянских водолазов, проводивших дерзкие операции на Гибралтаре, и отваги одной испанской женщины, хозяйки книжного магазина, которая распознала в этих людях героев в классическом, книжном смысле этого слова, захотела сражаться вместе с ними и обернулась современной Навсикаей для вышедшего из мрака вод Улисса. «Итальянец» — головокружительный военный триллер, гимн Средиземноморью, невероятная история любви и бесстрашия перед лицом безнадежных обстоятельств, роман о героизме по любую сторону линии фронта.

Итальянец : роман / А. Перес-Реверте ; [пер. с исп. А. Борисовой]. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2022. — 480 с.

Серия: «Азбука-бестселлер»

ШАРМЕЙН УИЛКЕРСОН, «Черный торт»

Захватывающий дебютный роман о родственных связях и семейных тайнах. Glamour

В детстве Байрон и Бенни были неразлучны, однако, повзрослев, брат и сестра не только отдалились друг от друга, но и вообще перестали общаться. Впервые за восемь лет они встречаются на похоронах Элинор, их матери, которая вместе с завещанием оставила им в наследство испеченный ею черный торт, символизирующий в их семье счастье и любовь, — оставила в надежде, что Байрон и Бенни сумеют преодолеть разногласия и восстановить былую дружбу. А еще — аудиозапись, так как повзрослевшие дети должны наконец узнать скрываемую много лет правду о своей семье, о своем происхождении и о том, что у них есть сестра…

Дебютный роман Шармейн Уилкерсон — это эмоционально и красиво написанный рассказ о семье, жизнь которой навсегда изменилась в результате выбора, сделанного Элинор в юности.

Черный торт : роман / Шармейн Уилкерсон ; [пер. с англ. И. Иванченко]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 416 с.

Серия: «Азбука-бестселлер»

СОФИ ИРВИН, «Советы юным леди по счастливому замужеству»

Англия, начало девятнадцатого века. Двадцатилетней Китти Тэлбот, на попечении которой находятся четыре младшие сестры, нужно за короткий срок найти огромную сумму, чтобы выплатить кредиторам родительские долги. Иначе можно остаться без крыши нал головой. И пусть эта крыша протекает, а комнаты обставлены довольно скудно, — чтобы сохранить дом, в котором прошло детство, все средства хороши! Китти решается на отчаянный шаг — добиться предложения руки и сердца от какого-нибудь состоятельного джентльмена из высшего общества. Ведь кто не играет, тот не выигрывает, а риск — всего лишь часть игры. Чего не ожидает Китти, так это встречи с одним очень проницательным господином — лордом Рэдклиффом, старшим братом восхитительно богатого Арчибальда де Лейси. Лорд, безошибочно угадавший в Китти охотницу за деньгами, полон решимости разрушить ее планы любой ценой…

Английские традиции, английские манеры, английский юмор от «современной Джейн Остин»!

Советы юным леди по счастливому замужеству : роман / Софи Ирвин ; [пер. с англ. Э. Несимовой]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 416 с.

Серия: «Звезды новой фэнтези»

РОБЕРТ ДЖОРДАН, «Колесо времени. Кн. 9. Сердце зимы»

Ранд ал’Тор, объявивший себя Возрожденным Драконом, скрываясь от прислужников Темного, собирается нанести ответный удар по Тени. В Белой Башне Тар Валона раскол: предательницы из Черных Айя готовят заговор, ну а друзья Ранда озабочены делами насущными. Перрин желает лишь одного — вырвать свою жену из айильского плена. Илэйн стремится уберечь от пожара войны родную страну. Мэт оказался в городе, захваченном явившейся из-за океана шончанской армией, и там судьба сводит его с Дочерью Девяти Лун, которая, как предначертано, должна стать его женой. И никому не ведомо, что ждет их всех впереди… В настоящем издании текст романа заново отредактирован и исправлен.

Колесо Времени. Кн. 9 : Сердце зимы : роман / Роберт Джордан ; [пер. с англ. Т. Велимеева]. — СПб. : Азбука, Азбука- Аттикус, 2022. — 704 с.

Серия: «The Big Book»

РОБЕРТ МАККАММОН, «Они жаждут»

РОМАН ПУБЛИКУЕТСЯ В НОВОМ ПЕРЕВОДЕ.

Сборник дополнен рассказом «Кровь победит Голливуд», впервые переведенным на русский.

Странные дела творятся в Лос-Анджелесе. Странные и страшные. В городе действует маньяк и серийный убийца, помечающий свои жертвы тем, что запихивает им в рот черных тараканов.

Кто-то разрывает могилы на Голливудском мемориальном кладбище и крадет оттуда гробы. Священник, разыскивая пропавшую девушку из числа своих прихожан, обнаруживает дом, наполненный завернутыми в простыни человеческими телами. В их венах нет ни капли крови, пульс отсутствует, но время от времени они бьются в конвульсиях и словно бы оживают. Капитан полиции Энди Палатазин безуспешно пытается отыскать виновника — виновников? — всех этих преступлений, и только, когда видит картину с дергающимися телами, начинает догадывается, какое жуткое настоящее ждет Лос-Анджелес в самые ближайшие дни.

Роман Маккаммона «Они жаждут» входит в известную обзорную антологию «Хоррор: 100 лучших книг» (Horror: 100 Best Books) — один из главных рейтингов мировой литературы в жанре хоррор, — наряду с произведениями классиков с мировыми именами, такими, как Чарльз Диккенс, Оскар Уайльд, Шарлотта Бронте, и не менее знаменитых авторов современности — Джона Фаулза, Рэя Брэдбери, Стивена Кинга.

Они жаждут ; Кровь победит Голливуд : роман, рассказ / Роберт Маккаммон ; [пер. с англ. С. Удалина]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 640 с.

Серия: «The Big Book»

АННА МАЦЦОЛА, «Заводная девушка»

Париж. Зима 1750 года. В надежде на лучшую жизнь бывшая проститутка Мадлен устраивается горничной в дом знаменитого часовщика Рейнхарта. По заданию полиции девушка должна выяснить, чем в действительности занимается часовщик, ведь по городу ходят упорные слухи, будто Рейнхарт создает свои диковинные механизмы — украшенных драгоценностями птиц, серебряных пауков, кроликов, летучих мышей — с помощью магии, бросая вызов законам природы. Но в доме часовщика Мадлен чувствует себя крайне неуютно: ей кажется, будто она постоянно под прицелом чужих глаз. События принимают еще более зловещий оборот, когда с улиц начинают исчезать дети. Мадлен, исполненная решимости выяснить правду, с ужасом понимает, что, возможно, имеет дело с заговором, который ведет в самое сердце Версаля. Но что лежит в основе этого заговора? Кто такая заводная девушка? И что на самом деле ищет Мадлен? «Заводная девушка» – это потрясающая история об одержимости, иллюзиях и цене свободы.

Заводная девушка : роман / Анна Маццола ; [пер. с англ. И. Иванова]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 480 с.

Серия: «The Big Book. Исторический роман»

КОНН ИГГУЛЬДЕН, «Кости холмов. Империя серебра»

Чингисхан прошел великий путь от изгоя до могущественного правителя, объединившего под своей властью прежде враждовавшие племена. Лишь сильной руке под силу удержать бескрайнее ханское царство, преодолев смуты и раздоры, сломив яростное сопротивление несогласных. Кажется, одному лишь ему, великому Чингисхану, по плечу такая задача. Но течет неумолимое время, и могущественному правителю приходит срок выбрать наследника… Великий хан обрел вечный покой, а его огромная империя, выкованная благодаря его чистому мужеству, тактическому мастерству и неукротимой силе, висит на волоске. Сыновья великого хана вступили в противоборство, каждый видит себя преемником отца и ведет собственную игру. Неспокойно и в осиротевшем царстве: свирепые монгольские племена, за которыми не следит более всевидящее око Чингисхана, вновь готовы встать на путь раздора. Но вот Угэдэй, сын великого завоевателя, принимает власть над империей почившего отца, и кажется, нет в мире такой силы, что могла бы остановить ее возвышение. Но история все рассудит по-своему.

Кости холмов ; Империя серебра : романы / Конн Иггульден ; [пер. с англ. С. Шабашова, А. Шабрина]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 832 с.

Серия: «Мир приключений»

МОРИС ЛЕБЛАН, «Преступления Арсена Люпена (с илл.)»

Книги французского писателя Мориса Леблана о приключениях Арсена Люпена раскупались при жизни автора огромными тиражами, превышающими тиражи книг самого Конан Дойла. Арсен Люпен — великий искатель приключений, король воров, человек с тысячью обличий. О его поимке мечтает каждый полицейский Франции. Его имя стало легендой, которая ужасает и восхищает. Поймать его невозможно, предсказать его следующий шаг — исключено. Его хитрость, благородство, изобретательность не знают границ. В настоящее издание вошел сборник рассказов «Признания Арсена Люпена», а также два романа в новых переводах: «Осколок снаряда» (увлекательная военно-детективная история, в которой Арсен Люпен появляется как второстепенный персонаж) и «Золотой треугольник». Впервые в России произведения сопровождаются иллюстрациями французских художников из первых оригинальных изданий.

Преступления Арсена Люпена : рассказы, романы / Морис Леблан ; [пер. с фр. Е. Морозовой, И. Стаф, М. Таймановой, Э. Шрайбер]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 736 с.

Серия: «Большой роман (слим-формат)»

ДЖУЛИАН БАРНС, «До ее встречи со мной»

РОМАН ПУБЛИКУЕТСЯ В НОВОМ ПЕРЕВОДЕ.

Лауреат Букеровской премии Джулиан Барнс — один из самых ярких и оригинальных прозаиков современной Британии, автор таких международных бестселлеров, как «Одна история», «Шум времени», «Предчувствие конца», «Артур и Джордж», «История мира в 10½ главах», «Попугай Флобера» и многих других. Возможно, основной его талант — умение легко и естественно играть стилями и направлениями. Тонкая стилизация и едкая ирония, утонченный лиризм и доходящий чуть ли не до цинизма сарказм, агрессивная жесткость и веселое озорство — Барнсу подвластно все это и многое другое.

Что сильнее — любовь или ревность? И как вообще возможна ревность к прошлому, ко всем тем мужчинам, которых знала бывшая актриса Энн «до ее встречи со мной»? Такими вопросами одержимо терзается Грэм, преподаватель политической истории, и не находит себе места, превращая собственную жизнь в жестокий фарс…

До ее встречи со мной : роман / Джулиан Барнс ; [пер. с англ. В. Сонькина, А. Борисенко]. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2022. — 288 с.

Серия: «Большой роман»

АЛЬФРЕД ДЁБЛИН, «Берлин Александрплац»

Новаторский роман Альфреда Дёблина (1878–1957) «Берлин Александрплац» сразу после публикации в 1929 году имел в Германии огромный успех. А ведь Франц Биберкопф, историю которого рассказывает автор, — отнюдь не из тех, кого охотно берут в главные герои. Простой наемный рабочий, любитель женщин, только что вышедший из тюрьмы со смутным желанием жить честно и без проблем. И вот он вновь на свободе, в Берлине. Вокруг какая-то непонятная ему круговерть: коммунисты, фашисты, бандиты, евреи, полиция… Находить заработок трудно. Ко всему приглядывается наш герой, приноравливается, заново ищет места под солнцем. Среди прочего сводит знакомство с неким Рейнхольдом и принимает участие в одной сделке торговца фруктами — и судьба Франца вновь совершает крутой поворот…

Роман, кинематографичный по своей сути, несколько раз был экранизирован. Всемирное признание получила телеэпопея режиссера Райнера Вернера Фассбиндера (1980).

Берлин Александрплац : История Франца Биберкопфа : роман / Альфред Дёблин ; [пер. с нем. Г. Зуккау, А. Маркин (дополнения)]. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2022. — 608 с.

Серия: «Фантастика и фэнтези. Большие книги»

ГЕНРИ КАТТНЕР, «Робот-зазнайка и другие фантастические истории»

Генри Каттнер, публиковавшийся не только под своей настоящей фамилией, но и под доброй дюжиной псевдонимов, считается одним из четырех или пяти ведущих американских фантастов 1940-х. Легендарные жанровые журналы, такие как «Future», «Thrilling Wonder», «Planet Stories» и «Weird Tales», более чем охотно принимали произведения, написанные им самостоятельно или в соавторстве с женой, известным мастером фантастики и фэнтези Кэтрин Люсиль Мур; бывало, что целый выпуск журнала отводился для творчества Каттнера. Почти все, созданное этим автором, имеет оттенок гениальности, но особенно удавалась ему «малая литературная форма»: рассказы о мутантах Хогбенах, о чудаковатом изобретателе Гэллегере и многие другие, сдобренные неподражаемым юмором, нескольким поколениям читателей привили стойкую любовь к фантастике. В этот сборник вошли двадцать девять знаменитых произведений Каттнера, в том числе научно-фантастический роман «Ярость». Рассказы «Твонки» и «Все тенали бороговы…» были удостоены премии «Хьюго».

«Робот-зазнайка» и другие фантастические истории : роман, повести, рассказы / Генри Каттнер ; [пер. с англ. В. Баканова, Н. Берденникова, А. Глебовской и др.] — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 944 с.

Серия: «Звезды новой фэнтези»

ЭНН ЛЕКИ, «Башня Ворона»

Лорд Мават возвращается в родной город, чтобы взойти на престол после обряда самозаклания отца. Таков древний ритуал передачи власти, учрежденный самим покровителем Ирадена, древним могущественным богом по имени Ворон. В башне крепости Вастаи, с вершины которой бог обозревает свои владения, уже должно быть все подготовлено, остается лишь совершить обряд. И тут происходит невероятное. Отец наследника исчезает, а его место занимает вероломный и неуступчивый родственник. И он вовсе не собирается возвращать лорду престол. Но как такое могло случиться?! Ведь в Ирадене это возможно только волею самого Ворона. Что же заставило бога нарушить вековой ритуал?..

Башня Ворона : роман / Энн Леки ; хпер. с англ. А. Петрушиной]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 416 с.

Серия: «Города и люди»

ДЖОН НОРВИЧ, «История Византийской империи. От основания Константинополя до крушения государства»

«МАСШТАБНАЯ ЭПОПЕЯ, УНИКАЛЬНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ». Independent on Sunday

Величие Византии заключалось в «тройном слиянии» — римского тела, греческого ума и мистического восточного духа (Р. Байрон). Византийцы были в высшей степени религиозным обществом, в котором практически отсутствовала неграмотность и в котором многие императоры славились ученостью; обществом, которое сохранило большую часть наследия греческой и римской Античности в те темные века, когда свет учения на Западе почти угас; и, наконец, обществом, которое создало такой феномен, как византийское искусство. Известный британский историк Джон Джулиус Норвич представляет подробнейший обзор истории Византийской империи начиная с ее первых дней вплоть до трагической гибели.

«Византийская империя просуществовала 1123 года и 18 дней — с основания Константином Великим в понедельник 11 мая 330 года и до завоевания османским султаном Мехмедом II во вторник 29 мая 1453 года. Первая часть книги описывает историю империи от ее основания до образования западной соперницы — Священной Римской империи, включая коронацию Карла Великого в Риме на Рождество 800 года. Во второй части рассказывается об успехах Византии на протяжении правления ослепительной Македонской династии до апогея ее мощи под властью Василия II Болгаробойцы, однако заканчивается эта часть на дурном предзнаменовании — первом из трех великих поражений в византийской истории, которое империя потерпела от турок-сельджуков в битве при Манцикерте в 1071 году. Третья, и последняя, часть описывает, каким судьбоносным оказалось это поражение. Оно лишило Византию большей части Малой Азии — главного источника ее людских ресурсов, ослабило ее и довело до такой степени обнищания, что через сто с небольшим лет она оказалась не в силах противостоять стремительной атаке участников Четвертого крестового похода. Последовавшие за ним 56 лет латинского правления оказались вторым ударом, от которого империя так и не оправилась. История последних двух веков существования Византии, оказавшейся в тени на фоне расцвета династии Османской империи в Малой Азии, наполнена пессимизмом, и лишь последняя глава, при всем ее трагизме, вновь поднимает дух — как неизбежно должны заканчиваться все рассказы о героизме». (Джон Джулиус Норвич)

История Византийской империи : От основания Константинополя до крушения государства / Джон Норвич ; [пер. с англ. О. Г. Постниковой]. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022. — 688 с.

Серия: «Научный интерес»

ГЕНРИ ДЖИ, «Очень краткая история жизни на Земле: 4,6 миллиарда лет в 12 лаконичных главах»

«Занимательная, лирическая история». (Nature)

Сначала Земля представляла собой негостеприимное чужеродное место: на планету непрерывно обрушивались потоки химических веществ, она была покрыта бурлящими океанами, а ландшафт формировали непрекращающиеся извержения вулканов. Посреди этого буйства стихий и катастроф и началась жизнь. Похожие на мыльные пузырьки первые клетки с дерзкой отвагой бросили вызов безжизненному миру. Жизнь на нашей планете сохранялась на протяжении тысячелетий, адаптируясь к любым, без преувеличения, условиям, с которыми могли столкнуться живые организмы, и процветала, пройдя путь от самых первых скромных форм до волнующей и невероятной истории нашего собственного вида.

В этой книге, благодаря заразительному энтузиазму и научной точности автора, известного английского палеонтолога и специалиста по эволюционной биологии, перед нами стремительно проносятся последние 4,6 миллиарда лет. Опираясь на новейшие научные данные, Генри Джи ясно и доступно рассказывает поучительную историю о выживании и стойкости, проливающую свет на то, каким хрупким было равновесие, в котором всегда существовала жизнь.

Очень краткая история жизни на Земле: 4,6 миллиарда лет в 12 лаконичных главах / Генри Джи ; [пер. с англ. А. А. Быстрицкого]. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022. — 272 с.

Серия: «Человек Мыслящий. Идеи, способные изменить мир»

МАЙКЛ БОНД, «Путеводный нейрон: Как наш мозг решает пространственные задачи»

Навыки навигации глубоко укоренились в нашей биологии. Способность находить путь на большие расстояния в доисторические времена дала Homo sapiens эволюционное преимущество, позволяя исследовать самые отдаленные уголки планеты. Умение ориентироваться тесно связано с другими важными когнитивными функциями, такими как абстрактное мышление, воображение и память. Майкл Бонд обобщает результаты новейших исследований в области психологии, нейробиологии, этологии и антропологии и приводит примеры из опыта людей, чья профессия или род занятий так или иначе связаны с навигацией — мастеров спортивного ориентирования, летчиков, поисково-спасательных добровольцев, картографов, градостроителей и других. Результатом стало увлекательное погружение в тему ориентирования человека в естественной и искусственной среде с особым акцентом на рассмотрении нейробиологических основ этого важнейшего навыка.

«Тот факт, что мы теряемся не так уж часто, можно считать чем-то вроде чуда. Окружающий мир бесконечно сложен, и все же большинство из нас могут ориентироваться в нем. Мы способны идти по незнакомым улицам, придерживаясь определенного направления, сокращать путь, прокладывая новые маршруты, и по прошествии многих лет помнить места, где были всего один раз. Это поразительные достижения. Одна из задач этой книги состоит в том, чтобы объяснить, как мы это делаем: как наш мозг составляет когнитивные карты, которые помогают ориентироваться даже в незнакомых местах. Но что еще важнее, книга рассказывает о наших взаимоотношениях с миром, о том, как понимание окружающего мира влияет на психологию и поведение». (Майкл Бонд)

Путеводный нейрон: Как наш мозг решает пространственные задачи / Майкл Бонд ; [пер. с англ. Ю. Я. Гольдберга]. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022. — 288 с.

Серия: «Высокая кухня»

ЙОТАМ ОТТОЛЕНГИ, ИКСТА БЕЛФРИДЖ, «FLAVOUR: Дело вкуса»

«Эта книга полностью посвящена овощам и научит вас создавать из них истинные шедевры вкуса. Первый ее раздел описывает основные процессы, происходящие во время приготовления овощей и других важных ингредиентов. Второй рассказывает о том, с чем их сочетать, чтобы подчеркнуть их характерные особенности. Третий касается самих продуктов – той чистой глубины вкуса, которой некоторые из них обладают от природы, что позволяет им играть главную роль в блюде, становясь более или менее самостоятельной его частью или компонентом, усиливающим и подчеркивающим вкус других овощей. Из 100 приведенных в книге рецептов 45 являются строго веганскими, еще 17 “веганизированы”. Какими бы ни были ваши личные предпочтения, я уверен, что вы найдете достаточно причин, чтобы присоединиться ко мне в восхвалении всех вкусов и ароматов, которые могут предложить овощи». (Йотам Оттоленги)

FLAVOUR : Дело вкуса / Йотам Оттоленги, Икста Белфридж ; [пер. с англ. О. Постниковой]. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022. — 320 с. ; ил.

Серия: «Исторический интерес»

МИХАЭЛЬ БАР-ЗОХАР, НИСИМ МИШАЛЬ, «Самые яркие и дерзкие операции израильской секретной службы»

Книга основана на многолетних исследованиях и интервью с израильскими лидерами и оперативниками Моссада. Авторы, имеющие доступ к секретной информации, рассказывают о важнейших операциях Моссада и о его сотрудниках, чья работа вошла в анналы истории спецслужб.

«Со времен своего создания более 60 лет назад Моссад ведет бесстрашную тайную борьбу с опасностями, угрожающими Израилю. В процессе борьбы с терроризмом Моссад с 1970-х годов захватывает и ликвидирует десятки известных террористов в их опорных пунктах в Бейруте, Дамаске, Багдаде и Тунисе и на боевых постах в Париже, Риме, Афинах и на Кипре. Безымянные бойцы Моссада — главный источник его жизненной силы. Это мужчины и женщины, которые рискуют своей жизнью, живут вдали от семей под вымышленными именами, проводят отважные операции во враждебных государствах, где малейшая ошибка грозит арестом, пытками или смертью. В этой книге мы рассказываем о великих операциях и о самых отважных героях Моссада (равно как и об ошибках и провалах, которые не раз бросали тень на репутацию разведывательной службы). Эти операции предопределяли судьбу Израиля и во многих отношениях судьбы всего мира». (Михаэль Бар-Зохар, Нисим Мишаль)

Моссад : Самые яркие и дерзкие операции израильской секретной службы / Михаэль Бар-Зохар, Нисим Мишаль ; [пер. с англ. И.А. Бессонов]. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022. — 464 с.

Серия: «Исторический интерес»

ЛОУРЕНС БЕРГРИН, «Марко Поло: От Венеции до Ксанаду»

Первоклассный рассказчик, Лоуренс Бергрин создал самое авторитетное на сегодняшний день описание увлекательных путешествий Марко Поло, мастерски соединив жанры научного исследования, биографии и путевого дневника. Невероятная одиссея, вобравшая в себя все фантастические обстоятельства жизни отпрыска богатой купеческой семьи — от юности в Венеции и путешествия в Азию до возвращения в Европу и сочинения книги, история распространения и толкования которой не менее драматична, чем путь ее автора, — предстает в тщательно отобранных и ярких деталях. Опираясь на солидные первоисточники и материалы собственных путешествий по маршруту Поло в Китае и Монголии, Бергрин описывает жизнь человека, расширившего пределы знаний и воображения его современников, и анализирует легенды о нем, отделяя правду от вымысла, а историю от мифа. Книга выдержала множество переизданий, переведена на 14 языков.

«Поло со временем приобрел статус посредника по обмену культурными ценностями, став одной из тех редких личностей, чей обширный опыт позволяет воплотить и передать дух эпохи последующим поколениям. Его культура была культурой путешественника и торговца и включала в себя множество субкультур: монгольскую, китайскую, культуру Индии и племен Азии. Его взгляд простирался от Армении до Занзибара. Его восприятие этих культур, в особенности китайской, оставалось главным источником сведений о них для европейцев вплоть до XIX века. Мир, который исследовал Марко Поло, давно ушел в прошлое, но некоторые его черты поразительно современны». (Лоуренс Бергрин)

Марко Поло : От Венеции до Ксанаду / Лоуренс Бергрин ; [пер. с англ. Г. В. Соловьевой]. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022. — 464 с.

Серия: «Новый натуралист»

МАКС АДАМС, «Выдающиеся деревья, которые изменили нашу жизнь»

На нашей планете растет около 3 триллионов деревьев — примерно по 400 на каждого жителя Земли. Авокадо и олива, бакаут и квандонг, лещина и мускатный орех, тис и драцена, глирицидия и шелковица, облепиха и сесбания… Эти удивительные растения дают нам древесину и другие ценные материалы, приносят съедобные плоды, орехи и пряности, из них мы получаем красители, эфирные масла и лекарства. Макс Адамс рассказывает о 80 видах деревьев, которые сыграли наиболее важную роль в истории человечества, снабжая каждый раздел книги великолепными фотографиями, работами ботанических иллюстраторов и картинами великих художников.

«Я прославляю все многообразие наших связей с лесами и деревьями и надеюсь, что моя книга подвигнет читателей на более подробное знакомство с этими дарителями жизни, на которых мы так полагаемся, и с теми сообществами людей, которые ценят и оберегают доверенные нашим заботам природные богатства». (Макс Адамс)

Выдающиеся деревья, которые изменили нашу жизнь / Макс Адамс ; [пер. с англ. Т. Л. Черезовой]. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022. — 272 с.

Серия: «Высокая кухня»

РЕЙЧЕЛ АЛЛЕН, «Суп дня: 120 живительных рецептов. Супы, бульоны, пюре, а также хлеб, крутоны, гренки»

Суп многогранен. Это и согревающий обед холодным темным зимним днем, и легкий целительный и успокаивающий бульон, и яркое буйство весенних овощей и зелени. Суп из шпината и розмарина, греческий суп с лимоном и курицей, томатный суп с кокосом и кинзой, вишисуаз, морковный суп с кумином и кориандром, лакса с рыбными фрикадельками, похлебка с бараниной и перловкой, фо бо, консоме из говядины… Известный повар и автор кулинарных книг Рейчел Аллен собрала множество ярких рецептов из разных стран, на любой вкус и для любого времени года. А в дополнение к этой восхитительной коллекции — всевозможные соусы, крутоны, ароматные масла — и, разумеется, хлеб. Простой белый, цельнозерновой, ржаной, гречневый и овсяный, кукурузный и содовый, лепешки, сконы и маффины — все, что нужно, чтобы разнообразить уютные домашние трапезы.

«Все, кто меня знает, в курсе, что я питаю страсть к супу! Никакая другая еда не способна лучше согреть сердце и исцелить душу. Гладко-шелковистый суп-пюре, грубовато-комковатая похлебка, легкий бульон — любой суп вызывает во мне ощущение уюта и заботы. Когда я была маленькой, у моей мамы всегда был наготове куриный или индюшачий бульон, и, когда мы с сестрой Симон приходили из школы, он превращался в какой-нибудь из ее замечательных супов. Он наполнял не только наши животы — это была пища для сердца, сделавшая из нас таких же страстных суповаров. Теперь у меня уже в своем доме полно любителей супа. Это первое (после объятий, конечно!), что я предлагаю нашим детям, если им нездоровится. Суп помогает справиться с чем угодно, от насморка до усталости после тяжелого дня. Наша дочь вообще берет термос с бульоном или супом с собой в школу на обед — этакий привет из дома». (Рейчел Аллен)

Суп дня: 120 живительных рецептов. Супы, бульоны, пюре, а также хлеб, крутоны, гренки / Рейчел Аллен ; [пер. с англ. Н. Сорокиной]. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022. — 288 с.

Серия: «Тайные знания»

ВЛАДИМИР ШМАКОВ, «Священная Книга Тота. Великие Арканы Таро: Абсолютные начала синтетической философии эзотеризма»

Ключевое произведение эзотерического учения, одна из самых громких книг начала XX века. Выдающийся философ, авторитет которого бесспорен для истинных искателей духовного знания, основатель Московской школы розенкрейцеров, создатель оригинальной эзотерической концепции, в самом известном своем труде, претерпевшем множество переизданий, анализирует значение древнейших символов Таро и аккумулирует опыт мистиков и выдающихся мыслителей разных эпох и цивилизаций. Мудрые изречения Сенеки, Спинозы, Джордано Бруно, Элифаса Леви, Гегеля, Шопенгауэра, Елены Блаватской и многих других образуют в его вневременном синтезе поразительное полотно, позволяя прикоснуться к тайнам бытия и человеческого сознания.

Настоящее издание снабжено изображениями Старших Арканов Таро позднего Средневековья и Нового времени, начиная с колоды Висконти – Сфорца XV в. и заканчивая Таро Эттейлы XVIII в., а также другими уникальными историческими иллюстрациями.

«Средь бурных волн всепоглощающего океана времени стоит недвижимо великий Памятник давно минувшего. Откуда он, где его родина, какой сверхчеловеческий гений дал ему силу противостоять всему – мы не знаем и, вероятно, знать не будем. Но его древность, древность баснословная сравнительно с жалким отрывком истории, ведомой нам, уже должна внушить благоговейное к нему отношение. Сколь же безмерно вырастает его величие, в сколь могучего гиганта он превращается, когда перед нашим восхищенным взором открывается, что кроме самой древности его жизни в этом Памятнике неисповедимыми путями сокрыты начала всех нитей от всех деяний человечества за всю его планетную жизнь? Этот памятник нам, европейцам, известен под именем Священной Книги Тота – Великих Арканов Таро». (Владимир Шмаков)

Священная Книга Тота. Великие Арканы Таро: Абсолютные начала синтетический философии эзотеризма / Владимир Шмаков. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022.

Серия: «Арт-книга»

ДОНАЛЬД ТОМПСОН, «Звездная экономика fashion-индустрии: миллениалы, инфлюэнсеры и пандемия»

Мода, как известно, изменчива, а тем, кто склонен следовать ее капризам, приходится прилагать немало сил, чтобы угнаться за последними веяниями. Но времена меняются. Первые же десятилетия XXI века, увенчанные 2020 годом, который в истории человечества останется навсегда связан с пандемией коронавируса, настолько радикально поменяли представления о роли модной индустрии, значении ее продукции и статусе тех, кто ею управляет, что стало окончательно ясно: старые добрые времена, когда славная традиция наполовину определяла успех в fashion-мире, канули в прошлое безвозвратно. В своей новой захватывающей книге Дональд Томпсон — признанный специалист в области экономики мира искусства, автор бестселлеров «Как продать за $12 миллионов долларов чучело акулы» и «Оранжевая собака из воздушных шаров» — наглядно доказывает: наступила пора надменным luxury-брендам прислушаться к требованиям изменившегося мира и все более стремительно меняющегося общества.

Звездная экономика fashion-индустрии: миллениалы, инфлюэнсеры и пандемия / Дональд Томпсон ; [пер. А. Лисицыной]. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022.

Серия: «Города и люди»

ПИТЕР МЕЙЛ, «Исповедь французского пекаря: рецепты, советы и подсказки»

Книги Питера Мейла о Провансе — мировые бестселлеры, переведены более чем на 27 языков.

По признанию Питера Мейла, жизнь во Франции сделала из него настоящего хлебомана. Поселившись в Провансе, он очень скоро позабыл о стандартной выпечке из супермаркета, открыв для себя заманчивый мир французских пекарен, где хлеб возведен в статус второй религии. Объединив усилия с Жераром Озе, владельцем одной из самых прославленных провансальских пекарен, Питер Мейл рассказывает о хлебопечении в лучших французских традициях. Вместе с автором мы окажемся внутри пекарни, чтобы узнать, как происходит рождение буханки. Увидим мастера, который обминает, раскатывает, сжимает и скручивает тесто, превращая его в аппетитные изделия. А кроме того, получим точные, прекрасно иллюстрированные инструкции по созданию шестнадцати видов хлеба: от классического багета до буханок, изготовленных с использованием таких ингредиентов, как бекон, сыр, курага, орехи, чеснок и оливки. Хлеб – один из самых древних источников радости на свете, и теперь, тщательно следуя советам Жерара Озе, мы легко сможем доставить эту радость себе, своей семье и друзьям. Читайте, выпекайте и наслаждайтесь.

Исповедь французского пекаря: рецепты, советы и подсказки / Питер Мейл ; [пер. с англ. И. Пандер, О. Сабуровой]. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2022.

Серия: «Бесконечная история»

МИХАЭЛЬ ЭНДЕ, «Транквилла Неуклюжевна, или Сказка о черепахе, которая приняла твёрдое решение»

Султан Лев Двадцать Восьмой пригласил всех животных на свою свадьбу, и черепаха Транквилла Неуклюжевна принимает твёрдое решение непременно попасть на торжество. Впереди её ждёт долгий и тернистый путь через леса, пески и каменистую пустыню.

Транквилла Неуклюжевна, или Сказка о черепахе, которая приняла твердое решение / Михаэль Энде ; [пер. с нем. Е. Воропаева, илл. Ю. Нюш]. – М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2022.

Серия: «Детский детектив. Происшествие в поезде»

МАЙЯ Г. ЛЕОНАРД, СЭМ СЭДЖМАН, «Убийство в «Звезде Сафари»

Юный сыщик Хол снова в центре загадочного происшествия! За плечами этого мальчишки два весьма непростых, но мастерски раскрытых преступления во время железнодорожных путешествий по Великобритании и Америке. И вот новое приключение, и снова на поезде! Куда же Хол отправляется в этот раз? А в этот раз его ждёт Южная Африка! Поездка будет незабываемой! Ещё бы, ведь Холу предстоит распутать очередное преступление…

Увлекательную, невероятно интригующую, с крутыми поворотами сюжета приключенческую историю написали Сэм Сэджман и Майя Габриэль Леонард. Юные читатели, попав в водоворот головокружительных событий книги, вместе с её героями с удовольствием будут расследовать таинственное происшествие в поезде…

Убийство в «Звезде сафари» : прикл. повесть / Майя Габриэль Леонард, Сэм Сэджман ; [пер. с англ. А. В. Кормашова ; худож. Э. Паганелли]. – М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2022. – 352 с. : ил.

Серия: «Шедевры детской литературы»

МИХАИЛ БРАГИН, «В грозную пору»

«В грозную пору» – книга, иллюстрирующая одну из самых ярких, героических страниц великой истории России, – Отечественную войну 1812 года.

1812 год… На Россию шла небывало огромная армия под командованием Наполеона Бонапарта. К тому времени император Франции подчинил себе почти всю Европу. Казалось, ещё немного – и его господство будет безграничным. Но на пути Наполеона стояла великая страна Россия. Упоённый славой и уверенный в мощи своей армии, Наполеон предвкушал скорую победу ещё над одним государством. Но Россия не сдалась! Всенародное участие в войне и героизм солдат, общенациональный подъём на защиту отечества и полководческий талант главнокомандующего русской армией Кутузова разрушили планы Наполеона и «истребили врага до последней черты возможности». Отечественная война 1812 года стала великой эпохой в жизни нашей страны, поистине грозной порой, а её герои навсегда останутся в истории России, показав нам всем пример самоотверженности, огромной любви и преданности Родине.

Книга оформлена мастером русской графики, художником с мировым признанием Павлом Буниным, сумевшим потрясающе эмоционально, ярко воссоздать картины той страшной, кровопролитной Отечественной войны.

В грозную пору / Михаил Брагин – М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2022. – 136 с.

Серия: «Классная классика»

АЛЕКСАНДР ДОРОФЕЕВ, ВАЛЕРИЙ ПРОХВАТИЛОВ, ЛЕОНИД АСАНОВ, «Во славу русского флота. Рассказы о морских сражениях»

В этом сборнике исторических рассказов вы прочитаете о выдающихся людях, которые вместе с Петром Первым создавали русский флот и своим самоотверженным трудом, военным талантом и безграничной преданностью Родине приумножили его славу. От первой победы молодого русского флота во время Северной войны со Швецией до полного разгрома самого мощного в XVIII веке турецкого флота – трудный путь. Но героические русские моряки прошли его с честью, и их имена навсегда останутся в истории России.

В сборник входят следующие произведения: «Звезда корабельная» А. Дорофеева, «Сражение при Гангуте» А. Митяева и «Чесма» Л. Асанова.

Во славу русского флота : рассказы о морских сражениях / Александр Дмитриевич Дорофеев ; Анатолий Васильевич Митяев ; Леонид Николаевич Асанов ; вступ. ст. В. Хрусловой ; художн. О. Пархаев. – М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2022. – 112 с.

Серия: «Охотники за привидениями»

КОРНЕЛИЯ ФУНКЕ, «Охотники за привидениями и замок ужасов»

К охотникам за привидениями обратились за помощью смотрители старинного замка. Душераздирающие крики и стоны, мерцающие лампы, летающие предметы нарушают их спокойную жизнь. Команда «Кюммельзафт и Ко» берётся за дело и выясняет, что в замке буйствует свирепый призрак – Кровавая баронесса, которая несколько веков назад держала в страхе весь город. Охотникам придётся пойти на смертельный риск, чтобы победить потустороннего монстра.

Удивительное путешествие колбасного фургончика: сказочная повесть / Ян Экхольм ; [пер. со швед. Н. Беляковой ; худож. А. Гардян]. – М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2022.

Серия: «Энциклопедии»

ТИМ ФЛАННЕРИ, «Мир вокруг тебя. Тайны мирового океана»

Профессор Тим Фланнери, учёный и исследователь, приглашает вас в уникальную глубоководную экспедицию. В этой книге он ответит на самые любопытные вопросы. Как выглядит безголовая рыба-курица? Зачем морскому огурцу зубы? Правда ли, что океан кишит огромными креветками? Водятся ли в океане привидения? Совершите захватывающее путешествие в самые отдалённые и неисследованные части Мирового океана и познакомьтесь с невероятными существами, которые там обитают!

Мир вокруг тебя. Тайны мирового океана / Тим Фланнери ; [пер. с англ. А. Быстрицкого]. – М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2022. – 128 с. : ил.

Серия: «Классная классика»

ЙОХАННА СПИРИ, «Хайди»

Йоханна Спири – швейцарская писательница, автор замечательных произведений для детей, самое известное из которых – повесть «Хайди». Увидевшая свет в 1880 году, книга мгновенно стала популярной и впоследствии была переведена более чем на 50 языков. Главная героиня повести – маленькая девочка Хайди – своей добротой, искренностью и добродушием завоевала любовь юных читателей. Дети с большим интересом следят за приключениями Хайди, любуются вместе с ней живописными склонами Швейцарских Альп, радуются, мечтают, в общем, с удовольствием проводят время.

Хайди : повесть / Йоханна Спири ; [пер. с нем. Т. Набатниковой ; вступ. ст. Н. Дровалёвой ; худож. О. Капустина]. – М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2022. – 264 с. : ил.

Серия: «Весёлая компания»

МАРИНА ДРУЖИНИНА, «Это наш весёлый класс! Рассказы»

Марина Дружинина – известная современная писательница, автор стихотворений для малышей и рассказов для детей постарше. В книгу вошли весёлые школьные истории о мальчишках и девчонках, которые, как все мальчишки и девчонки, ходят в школу, делают уроки, иногда ссорятся, а потом обязательно мирятся, придумывают много всяких развлечений… В общем, не скучают! В этих озорниках, непоседах и больших выдумщиках читатели наверняка узнают себя и своих друзей. Рассказы Дружининой проникнуты добрым и искренним юмором, за которым часто скрывается важный жизненный урок. Её весёлые истории могут не только рассмешить, но и научить нас чему-то. Конечно, если мы сами будем готовы учиться…

Это наш весёлый класс! : рассказы / Марина Владимировна Дружинина ; [худож. Н. Курбанова]. – М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2022. – 168 с. : ил.

Серия: «Шедевры детской литературы»

СЕБАСТЬЯН ПЕРЕЗ, «Лучшая мама на свете»

У каждого малыша, мышонка и слонёнка, лисёнка и кукушонка, бегемотика и паучка, есть любящая и заботливая мама. Мама, которая сделает всё возможное, чтобы её детёныш вырос здоровым и сильным. Она спрячет его в самом надёжном укрытии, защитит от хищников и ни за что не оставит голодным. Для малыша его мама всегда самая прекрасная! Но кто же всё-таки лучшая мама на свете?

Лучшая мама на свете / Себастьян Перез ; [пер. И. Прессман ; илл. Б. Лакомба]. – М. : Махаон, Азбука-Аттикус, 2022. – 64 с.

Серия: «Графические романы»

БРАЙАН К. ВОН, «Y. Последний мужчина. Том 3»

В 2002 году мир навсегда изменился. Повсюду на Земле все мужчины и мальчики, все млекопитающие с Y-хромосомой разом упали и умерли. Из-за гибели более чем половины человечества шестеренки общества застопорились. Теперь перед женщинами стоит задача: собрать мир по частям и уберечь цивилизацию от полного коллапса. Гендерцид, впрочем, оказался не вполне тотальным. Молодой человек Йорик Браун и его ручной капуцин Амперсанд остались живы.

Так начинается удивительное путешествие: два последних носителя Y-хромосомы пытаются раскрыть тайну эпидемии, уничтожившей других мужчин, и сохранить будущее человечества. Но как одному человеку спасти целый вид, если его сердце принадлежит единственной женщине — а та на другой стороне земного шара?

Творение прославленного дуэта — писателя Брайана К. Вона и художницы Пиа Гуэрры — сага «Y: ПОСЛЕДНИЙ МУЖЧИНА», отмеченная премией Айснера, представлена в новом издании. В третий, заключительный том серии вошли выпуски #41–60 эпохальной серии, оригинальные сценарии выпусков #53 и #60 и карандашные наброски к 53-му выпуску, выполненные приглашенным художником Гораном Суджукой.

Y. Последний мужчина. Том 3: графический роман / Брайан К. Вон ; [пер. с англ. Е. Доброхотовой-Майковой]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 584 с.

Серия: «Графические романы. Сингл»

АЛАН ГРАНТ, «Бэтмен. Тень Летучей Мыши: Ядовитый Плющ. Год первый»

Сюжет стар как мир, но, как любовь, не приедается. Днем он — Брюс Уэйн, богач и знатный холостяк Готэма, по ночам — Бэтмен, только начинающий карьеру герой в маске. Она могла бы быть успешным ученым, ботаником Памелой Айсли. Только мир был к ней жесток, и Памела ступила на путь зла, став смертоносной злодейкой по имени Ядовитый Плющ. Впервые они встретились как Бэтмен и Плющ, и между ними промелькнула искра. Однако их чувства отравит слишком глубоко засевшее в Памеле желание отомстить людям за причиненное ей зло. Она хочет убить ядом жителей Готэма, если ей не заплатят выкуп, а Брюса Уэйна наградила смертельным поцелуем. У него есть час, чтобы разрушить губительные чары и спасти город. Станет ли он для Памелы еще одним мужчиной, который обманет и разочарует?

Бэтмен. Тень Летучей Мыши: Ядовитый Плющ. Год первый : комикс / Алан Грант ; [пер. с англ. Н. Нестеровой]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 48 с.

Серия: «Графические романы»

ГРАНТ МОРРИСОН, «Роковой патруль. Кн. 1»

Роковой Патруль, придуманный в 1960-х, возродился в 1989 году благодаря уникальному воображению Гранта Моррисона. Самые странные герои в мире утратили последние признаки нормальности. Они наделены сверхспособностями, а их враги стремятся захватить мир, но на этом привычное заканчивается. Изгои, мучимые утратами и безумием, члены Рокового Патруля сталкиваются с мистическими противниками настолько гнусными, что их мотивы не поддаются рациональному объяснению. Люди-с-ножницами? Красный Джек? Новое Братство Зла, известное как Братство Дада? Культ Ненаписанной Книги? И этих противников надо победить любой ценой.

«Моей главной целью было воскресить магию старого Рокового Патруля, вернув команду к ее корням, к бесшабашной жути, которая так завораживала в первых историях. Если все пойдет, как задумано, мы обрушим на вас стремительную череду идей, концептов и необычных злодеев. За кулисами у нас припрятаны Люди-с-ножницами, Красный Джек, Мистер Никто, новое Братство Зла и еще куча всего клевого! Помните, как для всех других детей в вашем районе ролевыми моделями были Бэтмен и Супермен? Что ж, если вы идентифицировали себя с человеческим мозгом в металлическом теле или чуваком, сплошь замотанным бинтами, и выросли странными, добро пожаловать домой. Теперь вы среди друзей». (Грант Моррисон)

Роковой патруль. Книга первая : графический роман / Грант Моррисон ; [пер. с англ. Е. Доброхотовой-Майковой]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 432 с.

Серия: «Графические романы»

ГРАНТ МОРРИСОН, «Бэтмен и сын»

В сборник вошли выпуски серии «Бэтмен» #655–658, 663–675, а также главы из еженедельной серии «52».

Бэтмена наконец-то начинает приносить свои плоды: уровень преступности в Готэме идет на спад. Кажется, впереди город ждет мир и спокойствие и Брюс Уэйн сможет посвятить себя другим делам… Или же это просто затишье перед бурей?

События начинают сменять друг друга, подобно узорам в калейдоскопе. Сначала Брюс узнает, что у него есть сын по имени Дэмиен, ершистый и неконтролируемый мальчишка, мечтающий стать Робином. Затем извечный враг Бэтмена, Джокер, создает себе новую, более смертоносную личность. В городе тоже становится неспокойно: появляются подражатели Темного Рыцаря, которые будто бы воплощают его потаенные страхи.

Жизнь защитника Готэма летит под откос, как бы он ни пытался удержать ситуацию под контролем. Более того, Величайший Детектив в Мире начинает подозревать, что стал целью неизвестного ему злодея, который весьма хорошо осведомлен о прошлом героя…

Бэтмен и сын : графический роман / Грант Моррисон ; [пер. с англ. Д. Кальницкой]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 464 с.

Серия: «Графические романы»

ГАРТ ЭННИС, «Бэтмен. Рептилия»

Раньше это был Бэтмен… Но теперь нечто намного страшнее человека в костюме летучей мыши крадется среди теней, выслеживая самых отъявленных негодяев города. Пингвин, Пугало, Загадочник – на каждого из известных злодеев совершено нападение, отличающееся крайней жестокостью…

Остальные преступники прячутся по углам в надежде на спасение.Бэтмен глух к стенаниям своих врагов, и все же он не из тех, кто позволит чинить кровавый беспредел в Готэме. Пытаясь отыскать виновника происходящего, Темный Рыцарь начинает расследование… Но когда ниточка приводит его к Убийце Кроку, герой понимает, что столкнулся с одним из самых причудливых дел в своей жизни.

Бэтмен. Рептилия: графический роман / Гарт Эннис ; [пер. В. Нежданова]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 160 с.

Серия: «Графические романы»

ДЭННИ ДЕ ВИТО, «Злодеи Готэма. Юбилейный спецвыпуск»

Пусть Готэм-сити и находится под защитой Темного Рыцаря, этот крупный мегаполис время от времени страдает от рук многих гнусных злодеев вселенной DC! 2021 год стал юбилейным для Пугала, Ядовитого Плюща, Рас’а аль Гула и его дочери Талии аль Гул, Безумного Шляпника, Мотылька-Убийцы и оригинального Красного Колпака – и вот все они перед вами на страницах этого зловещего сборника. Получивший вторую жизнь благодаря великому киноактеру Дэнни Де Вито, Пингвин тоже не остался без празднования годовщины и удостоился романтичной истории, автором которой стал сам Де Вито!

Злодеи Готэма. Юбилейный спецвыпуск: графический роман / Дэнни Де Вито ; [пер. А. Коротковой]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 96 с.

Серия: «Графические романы»

МАСАСИ КИСИМОТО, «Naruto. Наруто. Книга 8. Перерождение»

Возжелав обрести невероятную силу, Саскэ покидает Деревню, Скрытую в Листве и отправляется к Оротимару вместе с Четверкой Звука. Узнав о случившемся, Цунадэ, недавно нареченная пятой хокагэ, высылает вслед за беглецом Сикамару, Наруто, Тёдзи, Нэдзи и Кибу. Они быстро настигают опасных противников, однако тут же сталкиваются с серьезной проблемой: подручные Оротимару решают разделиться. Тёдзи в одиночку вступает в битву с Дзиробо, убедив товарищей продолжить погоню без него. Успеют ли юные синоби Листвы добраться до Саскэ или старания Тёдзи окажутся напрасными?..

Naruto. Наруто. Книга 8. Перерождение : Тома 22–24 : манга / Масаси Кисимото ; [пер. с яп. Д. Шлобина]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 560 с.

Серия: «Графические романы»

ONE, «One-Punch Man. Кн. 12»

В КНИГУ ВОШЛИ ГЛАВЫ 107-118.

Эпическое противостояние героев класса S и монстров из Ассоциации Чудовищ продолжается — и в лабиринтах темного подземелья, и снаружи. В очередной книге сверхадреналиновой манги о Сайтаме и его одном ударе, словно мотыльки, летящие на пламя, благородные герои спускаются все ниже. Они запутаются в волосах Длинноволосого Беса, оценят живость Черного Сперматозоида, ощутят силу ненависти Бездомного Императора, узрят вбирающего в себя чужие суперсилы слона Вакуума, познают «Кошачью кару» Кошара, встрянут в бой с Десной, бросят кость Малышу-Переростку, взмокнут от боя со Злой Минеральной Водой… Имя им — легион, они чудовища, и их всех надо перебить, чтобы выйти на свет. Но нет конца этому кошмару…

One-Punch Man 12. Книги 23–24 : Оригинал и подделка ; Жертва : манга / One, Юскэ Мурата ; [пер. с яп. К. Огневой]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 432 с.

Серия: «Графические романы»

МАСАСИ КИСИМОТО, «Человек-бензопила. Кн. 5. Купание в ванне. Чувства собаки»

В жизни сотрудников специального четвертого отдела наступает затишье: Дэндзи, Пауэр и Аки Хаякава восстанавливают силы после тяжелой битвы с наемными убийцами и Санта-Клаусом. И за это время Аки еще сильнее сближается со своими взбалмошными коллегами… Однако на горизонте уже маячит новая миссия — масштабная операция по уничтожению демона — огнестрельное оружие, на которую Бюро общественной безопасности собирается бросить свои лучшие силы. Грядет невиданное ранее сражение, Дэндзи рвется в бой, а вот Хаякава, который больше других охотников мечтал убить демона-огнестрела, неожиданно понимает, что в жизни есть нечто более важное, чем месть…

Человек-бензопила 5. Книги 9–10 : Купание в ванне. Чувства собаки : манга / Тацуки Фудзимото ; [пер. с яп. Г. Соловьевой]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 384 с.

Серия: «Графические романы»

МАСАСИ КИСИМОТО, «Человек-бензопила. Кн. 6. Вперед, Человек-бензопила!»

В КНИГУ ВОШЕЛ ОДИННАДЧАТЫЙ ТОМ МАНГИ (ГЛАВЫ 89-97).

Дэндзи превращается в Человека-Бензопилу и вступает в ожесточенную схватку с демоном-завоеванием и ее приспешниками, олицетворяющими различное оружие. Но каким бы сильным ни был Дэндзи, его противники отступать не намерены: они пойдут на все, лишь бы одержать верх над юношей. Это будет битва до последней капли крови, где малейшая ошибка может привести к смерти. Сможет ли Человек-Бензопила одолеть своих врагов? Или же рев его мотора заглохнет навсегда?..

Человек-бензопила 6. Книга 11 : Вперед, Человек-Бензопила! : манга / Тацуки Фудзимото ; [пер. с яп. Г. Соловьевой]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 192 с.

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