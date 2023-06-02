ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), сообщает, что входящий в цифровую экосистему книжный сервис «Строки» от МТС станет партнером знаменитого «костра Корнея Чуковского» в Переделкине. Фестиваль для всей семьи «Здравствуй, лето!», поддерживающий традиции, заложенные любимым уже несколькими поколениями детским писателем, пройдет 3 июня на территории Дома-музея Корнея Чуковского и Дома творчества Переделкино.

Традиция знаменитых костров Корнея Чуковского зародилась в середине XX века. В начале июня и долгих летних каникул во дворе писателя вокруг костра собирались дети из Переделкина и ближайших поселков, а развлекали их артисты – друзья Корнея Ивановича. Традиция эта жива до сих пор: начало лета в городке писателей отмечают театральными представлениями, песнями, играми.

В этом году фестиваль «Здравствуй, лето!» проходит при поддержке книжного сервиса «Строки» от МТС. В фестивале примут участие авторы «Строк» — Ирина Лейк, Валя Филиппенко, Алексей Олейников и Ася Володина. Специально для фестиваля Алексей Олейников написал новую часть своей книги «Детективное агентство "Утюг"», в котором главные герои – школьники из Москвы - отправляются в Переделкино. На основе этого рассказа будет подготовлен квест, который смогут пройти посетители фестиваля.

Также на все лето в парке Дома творчества разместится зона отдыха «Строк», где любой желающий сможет почитать и познакомиться с сервисом.

В этом году фестиваль «захватит» не только парк Чуковского, но и всю территорию Дома творчества и улицу Серафимовича. Главной темой праздника станет сказка «Федорино горе» Корнея Чуковского в постановке режиссера и актера Александра Горчилина. Убегающая от нерадивой Федоры посуда будет прятаться в парке Доме творчества: здесь появятся музыкальные и игровые инсталляции из разной посуды, на которых можно будет играть, как на музыкальных инструментах.

Спектакли для самых маленьких гостей (от 3 до 5 лет) пройдут в волшебном «Архилесе»: режиссер Алина Насибуллина представит свою версию спектакля «Муха-Цокотуха».

На новой сцене за историческим корпусом прозвучат произведения молодых авторов — резидентов Дома творчества и авторов издательства «Строки». Зрителей ожидают премьеры рассказов «Среди карандашей» Михаила Левантовского, «Сказки и были Мещерского леса» Ирины Алексеевой, «Планета Платон» Ларисы Романовской и «Секрет фирмы» Алины Журиной. Егор Зайцев и Полина Кардымон устроят «Пир-Сапгир» для всех детей старше 6 лет.

Еще одно место для встреч с любимыми театральными актерами — кресло-читалка, спрятанное в глубине парка Дома творчества. Здесь можно будет послушать истории Анастасии Строкиной, Алексея Олейникова, Вали Филиппенко, Нины Дашевской в исполнении актеров Павла Артемьева, Ольги и Марии Лапшиных, Инны Сухорецкой.

Перед Домом творчества пройдет детская книжная ярмарка и будут работать мастер-классы для детей и взрослых.

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