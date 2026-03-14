1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

«Князь Андрей»: коллекция персонажных постеров к исторической драме

Князь Андрей Боголюбский - Александ Голубев

Древняя Русь, XII век, период жестокой междоусобной борьбы князей из рода Рюриковичей. Молодой княжич Андрей Боголюбский возвращается домой из Византии, где провел несколько лет. Андрей одержим мечтой – княжить в родной Суздальской земле, превращая ее в новый процветающий центр всей Руси. Но властный отец Андрея, князь Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь покорного исполнителя своей воли, и за свою мечту Андрею придется сражаться, так же, как и за красавицу Улиту, любовь всей его жизни, которую он найдет в родных краях. Остановить Андрея Боголюбского на пути служения отечеству, православной вере и великой любви не может никто. Однако, став самым могущественным правителем Руси, князь Андрей наживает столь же могущественных врагов, которые сплетают вокруг него паутину предательства, заговоров и интриг.

Главные роли в проекте исполняют Александр Голубев, Александр Устюгов, Аглая Шиловская, Александр Балуев, Сергей Безруков, Полина Чернышова, Артём Ткаченко, Борис Каморзин, Станислав Любшин и другие.

Князь Изяслав - Артем Ткаченко

Князь Юрий Долгорукий - Александр Балуев

Половецкая княжна - Сати Спивакова

Улита - Аглая Шиловская

Рада - Полина Чернышова

Вторая жена Юрия Долгорукова - Мария Палей

Булгарыня - Саера Сафа

Боярин Кучко - Сергей Безруков

Амбал - Александр Устюгов

Изображения предоставлены пресс-службой Телеканала «Россия»

