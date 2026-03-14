«Князь Андрей»: коллекция персонажных постеров к исторической драме

Древняя Русь, XII век, период жестокой междоусобной борьбы князей из рода Рюриковичей. Молодой княжич Андрей Боголюбский возвращается домой из Византии, где провел несколько лет. Андрей одержим мечтой – княжить в родной Суздальской земле, превращая ее в новый процветающий центр всей Руси. Но властный отец Андрея, князь Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь покорного исполнителя своей воли, и за свою мечту Андрею придется сражаться, так же, как и за красавицу Улиту, любовь всей его жизни, которую он найдет в родных краях. Остановить Андрея Боголюбского на пути служения отечеству, православной вере и великой любви не может никто. Однако, став самым могущественным правителем Руси, князь Андрей наживает столь же могущественных врагов, которые сплетают вокруг него паутину предательства, заговоров и интриг.

Главные роли в проекте исполняют Александр Голубев, Александр Устюгов, Аглая Шиловская, Александр Балуев, Сергей Безруков, Полина Чернышова, Артём Ткаченко, Борис Каморзин, Станислав Любшин и другие.

