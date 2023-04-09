Ко Дню космонавтики в парках и музеях столицы пройдет культурно-познавательная программа

Ко Дню космонавтики, который отмечается в России 12 апреля, московские музеи, парки, библиотеки и другие культурные площадки подготовили большую познавательную программу. Она включает свыше 60 разноформатных мероприятий, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
«Москвичей и туристов ждут кинопоказы, выставки, квесты, мастер-классы. Всего подготовлено больше 60 мероприятий. Для тех, кто интересуется наукой, историей освоения космоса, современными открытиями, пройдут лекции, встречи с учеными и путешественниками. Желающие увидеть звезды и планеты смогут понаблюдать за ними через телескоп вместе со специалистами. Интересно будет и взрослым, и детям», — отметила Наталья Сергунина.
В Музее космонавтики с 10 по 16 апреля покажут научно-фантастическое кино и мультфильмы, пройдут лекции, семейный квест, экскурсии, встреча с участником наборов в отряд космонавтов Дмитрием Степанюком, викторины, наблюдение за звездами и планетами через телескопы. Также подготовлено много тематических онлайн-событий.
11 апреля в Центральном выставочном зале «Манеж» откроется мини-выставка футуристических работ «Космос» заслуженных художников России Генриха Стопы и Виктора Шмохина. В библиотеках и культурных центрах столицы 12 и 13 апреля проведут открытые уроки и интерактивы. На них юным москвичам расскажут, как строят межпланетные корабли и чему нужно учиться, чтобы однажды полететь, например, на Марс. Анонсы размещены на сайтах учреждений.
В кинотеатрах сети Москино 12 апреля покажут фильмы режиссера Павла Клушанцева «Марс» и «Планета бурь» о Марсе и об экспедиции на Венеру.
В День космонавтики в Парке Горького открывается сезон наблюдений за звездами и небесными телами. События, подготовленные к этой дате, доступны бесплатно и без возрастных ограничений. Для всех желающих откроется народная обсерватория. 12 апреля здесь устроят первые в этом сезоне наблюдения. А с 20:00 до 22:00 астрономы-любители принесут свои телескопы, чтобы рассматривать небо вместе с остальными посетителями Парка Горького.
В парке также выступят лекторы. Например, Екатерина Горбова, член Русского географического общества, расскажет о тайнах первого полета человека в лектории арки главного входа. На подиуме около обсерватории астрохудожник Владимир Суворов поделится знаниями о том, когда и где лучше наблюдать за полярными сияниями, затмениями и метеорными потоками. Помимо лекций и наблюдений подготовлены квест «В поисках звезд» и экскурсии, посвященные истории астрономического павильона на территории парка. Нужна предварительная запись.
В разных парках для маленьких и взрослых проведут мастер-классы. Например, 12 апреля юных гостей сада имени Баумана будет ждать творческий мастер-класс «Волшебный космос», участники которого придумают и воплотят в жизнь самые разные объекты, из которых получится коллаж их собственной Вселенной. В Гончаровском парке пройдет мастер-класс по оригами «Ближе к звездам». Также смастерить поделку на память предложат в парке «Кузьминки» 15 апреля.
В парке «Ангарские пруды» под открытым небом покажут кино: 10 апреля — фильм «Эта веселая планета», 11 апреля — «Укрощение огня». 12 апреля парк «Сокольники» пригласит на занятие «От земли до неба», а выставочный центр парка «Фили» — на концертно-интерактивную программу.
Информация и расписание событий доступны на сайтах культурных площадок. Большинство из них можно посетить бесплатно, на некоторые необходимо зарегистрироваться заранее.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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