«КОД: РОССИЯ» представил новый контент о ценностях – коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение

Визуальное прочтение 809 Указа президента России проект представляет на сайте код-россия.рф и в социальных сетях. Это авторские изображения, сделанные строго без использования нейросетей, основанные на законах восприятия и формирующие личностное понимание ценностей и истории России. Задачи проекта – наполнить визуальным ценностным контентом медиапространство.

— Это наш ответ засилью прозападного контента, яркая визуальная поддержка 809 Указа Президента России, — рассказала автор проекта Алена Август, медиатехнолог и социальный архитектор. – Яркие образы помогают запустить дискуссию, ведущую к осознанию ценностей, сформулированных в Указе. Картинки, как подтверждают исследования, быстрее текстов проникают в сознание и становятся частью смыслового поля человека.

Алена Август подчеркнула: «Ценности и традиции – то, что составляет основу в принятии жизненных решений, смысловой стержень личности. Важно вводить ценности в повседневный контекст, тогда герои нашей истории, наши ценности будут в приоритете, а в любой сложной ситуации именно эти смыслы станут опорой в принятии решений человеком, повлияют на поведение. Мы в течение года визуализируем все 17 ценностей в формате календаря, использовать эти картинки можно без привязки к датам, разместить на экранах своих гаджетов, использовать для постов в соцсетях и для старта дискуссий офлайн и онлайн».

Сейчас россияне разных возрастов делятся своими мыслями на основе визуала проекта «КОД: РОССИЯ» в социальных сетях, в этом их поддерживает проект «Другое дело». Контент представлен на форумах медиаэстафеты Минобрнауки «17 ценностей России» в Санкт-Петербурге и Курске, семинаре «Роспатриотцентра» в Новом Херсонесе, участникам проекта «Маяки культуры» в «Тавриде», форумах и дискуссиях в разных аудиториях.

«Коллективизм – уникальная ценность российской истории и действительности, происходящая от соборного «всем миром», эта ценность помогает нашему народу добиваться высот духа и побед в самых сложных ситуациях на протяжении всей истории. Взаимовыручка и взаимоуважение – те ценности, что формируют ощущение общности и становятся сутью взаимоотношений людей, — пояснила Алена Август. – Взаимопомощь – когда всем миром за день строили избы на Руси, а сейчас всем миром мы помогаем нашим героям на СВО, всей страной становимся волонтерами и помогаем тем, кому сложно. И пусть слово «коллектив», привычное уху в советские времена, сейчас чаще звучит как «команда» — это суть нашего российского подхода к решению задач, когда важна ценность и компетенции каждого человека в команде, идущей к цели. Эта практика в наше время переосмысливается Мастерской управления «Сенеж» и помогает развиваться регионам, предприятиям, проектам. Основа взаимоуважения – признание безусловной ценности человека, независимо от его статуса, роли, уважение между людьми в нашей традиции есть уважение к человеку как личности, и мы визуально отразили это в контексте современной ситуации. Наши картинки становятся предметом дискуссии между поколениями и стимулом к осознанию ценностей».

Контент проекта можно скачать по ссылке на сайте код-россия.рф, педагоги и специалисты по работе с молодежью используют его в работе, а молодежь и подростки делятся им и обсуждают свое понимание ценностей.