Когда бренды становятся участниками культурного диалога

За последние несколько лет сотрудничество брендов с художниками перестало быть редкостью. Компании все чаще используют язык современного искусства не как инструмент продвижения, а как способ участвовать в культурном разговоре. Именно в эту тенденцию вписывается проект «Открывая вкус к творчеству», который бренд «Помидорка» реализовал совместно со Школой дизайна НИУ ВШЭ.

Опен-колл объединил 60 художников, дизайнеров и иллюстраторов, которым предложили поразмышлять о том, какие чувства, воспоминания и ассоциации рождает домашняя кухня. Итоги конкурса были представлены на совместном офлайн-мероприятии бренда и Школы дизайна НИУ ВШЭ, где также обсудили место искусства в современных коммуникациях.

Интересно, что конкурс практически не ограничивал участников. Работы могли быть уютными или ироничными, экспериментальными или лиричными. Такой подход позволил увидеть, насколько по-разному авторы воспринимают одну и ту же тему. Победившие проекты рассказывали о вдохновении в путешествиях, превращении домашней готовки в творческий процесс, игре с привычными образами и современной визуальной эстетикой.

Отдельной частью мероприятия стала дискуссия о том, как меняется взаимодействие искусства и бизнеса. Представители Школы дизайна НИУ ВШЭ отметили, что сегодня рекламные кампании все чаще становятся частью культурной среды, а художники работают с брендами не только как исполнители, но и как полноценные соавторы смыслов. Среди актуальных тенденций были названы эмоциональность, эклектика, максимализм и возвращение «человеческого» визуального языка на фоне стремительного распространения инструментов искусственного интеллекта.

Проект «Открывая вкус к творчеству» стал иллюстрацией именно такого подхода. Вместо привычного рассказа о продукте организаторы предложили художникам говорить о процессе, воспоминаниях и эмоциях, которые сопровождают приготовление еды. Благодаря этому внимание зрителя переключается с товара на собственный опыт — запахи детства, семейные традиции, удовольствие от совместных ужинов и радость творчества в самых простых бытовых действиях.

Подобные инициативы показывают, что сегодня культурные проекты становятся для брендов не только способом повысить узнаваемость, но и возможностью создать пространство для диалога. В результате выигрывают обе стороны: художники получают новую площадку для высказывания, а бизнес — возможность говорить с аудиторией на языке культуры, а не только рекламы.