Когда хочется праздника: дизайнер Ксения Рыченкова представила новую коллекцию

Самый красивый наряд для женщины — это счастье, ограненное в изысканные комплекты. Именно такие Ксения Рыченкова. Презентация новой коллекции дизайнера прошла в творческом пространстве «KAPUSTA» на Старом Арбате. Лейтмотивом новой коллекции стала концептуальная идея — красота всегда и везде.

Шелковые комплекты Ксении Рыченковой дают возможность каждой женщине ощутить себя героиней голливудских фильмов. Как Одри Хэпберн в нестареющей классике — «Завтрак у Тиффани», которая выглядела сногсшибательно с самого утра. Еще и поэтому одежду Рыченковой облюбовали селебрити. Среди звездных клиентов Ксении — Полина Диброва, Светлана Кубицкая, Алиса Крылова, Евгения Грушевская и другие звезды.

Еще одна особенность новой коллекции — интересные конструктивные детали. Именно благодаря ним появляется возможность трансформировать образы на свой индивидуальный манер.

Воздушные комплекты невероятно приятны к телу. Они выполнены из шелка с вискозой, благодаря чему одежда струится, создавая ощущение праздника. По словам дизайнера, все детали и замеры тщательно прорабатывались, чтобы одежда была эргономична в череде домашних дел.

«Мы хотим, чтобы каждая девушка в комплектах Ksenia Rychenkova чувствовала себя неотразимо и чтобы одежда, которую вы носите дома, легко могла комбинироваться в обычном повседневном гардеробе. Каждая модель создается с определенным посылом и настроением. А каждая последующая коллекция даёт возможность сочетать между собой вещи из предыдущей. Эта коллекция про женщину, которая знает чего хочет. Про смелую, немного дерзкую. Про женщину, готовую принимать себя такой, какой она рождена», – говорит Ксения Рыченкова.

Кроме презентации коллекции, Ксения представила гостям пиджаки, созданные в коллаборации со стилистом Анной Чигиринских. Также она продемонстрировала гостям, как вещи можно комбинировать между собой.

Фото – КИРИЛЛ