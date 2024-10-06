«Когда японский Гарфилд заменяет тебе отца»

«Кот-призрак Андзу» – история дружбы между Карин, сильной духом девочкой, которую отправили жить к своему дедушке-монаху в японскую деревню, и Андзу, непредсказуемым призрачным котом, который становится ее опекуном. В японской мифологии «бакэнэко», или призрачные коты — существа, которые обладают необыкновенными способностями: умеют создавать огненные шары, ходить на задних лапах и иногда даже принимают облик своего хозяина.

Международная премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале – аниме было отобрано в программу «Двухнедельника режиссеров» и тепло принято критиками, а в июне «Кот-призрак Андзу» также стал частью конкурса международного фестиваля анимационных фильмов в Анси.

«Кот-призрак Андзу» – коллаборация японской и французской студий, режиссера игрового кино и мастерицы ротоскопирования, повседневности и мистики, бакэнэко и девочки, потерявшей мать. Фильм «поженил, кажется, столько идей и талантов, что никого не оставит равнодушным — особенно детей», – писала после премьеры в Каннах кинокритик Дарья Тарасова.