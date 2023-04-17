Колесо обозрения «Солнце Москвы» стало официальной площадкой для регистрации брака

Столичные ЗАГСы начали прием заявлений на новую выездную площадку — колесо обозрения «Солнце Москвы». Первые церемонии на высоте 140 метров запланированы накануне Красной горки, с которой традиционно открывается свадебный сезон.
21 апреля на крупнейшем в Европе колесе обозрения «Солнце Москвы», поженятся несколько пар. Кроме этого, молодожены могут выбрать удобную для себя дату с мая по сентябрь.
«Для нас большая честь стать новой площадкой проекта Мэра Москвы «Новые адреса счастья». «Солнце Москвы» — не только знаковое культурное пространство столицы, но и одно их самых красивых и необычных мест города, которое идеально подходит для проведения церемоний бракосочетания. Мы уверены, что «свадьба в небесах» придется по вкусу как любителям романтики, так и поклонникам головокружительных высот. Праздник на высоте 140 метров получится уникальным и превратит аттракцион в часть личной семейной истории», — отметил генеральный директор компании «Солнце Москвы» Денис Тетерин.
Торжественные церемонии пройдут в полностью стеклянной кабине с прозрачным полом. Все традиционные элементы будут сохранены: при посадке в кабину для молодоженов будет звучать Марш Мендельсона, ведущая произнесет поздравительную речь, молодожены проставят подписи и обменяются кольцами. На самой верхней точке их объявят «мужем и женой» и вручат государственный документ — свидетельство о заключении брака. Также в кабине пара сможет принять поздравление от своих гостей.
Подать заявление о заключении брака на колесе обозрения «Солнце Москвы» можно лично во Дворце бракосочетания на ВДНХ или онлайн на портале mos.ru https://www.mos.ru/pgu/ru/services/link/3951/ или портале госуслуг https://www.gosuslugi.ru/life/details/marriage_registration. Для регистрации брака на выездной локации молодоженам необходимо оплатить только госпошлину 350 рублей, дополнительных затрат не потребуется.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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