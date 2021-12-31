Коллаборации, новые проекты и возможности: «Таврида» подвела итоги года

Команда арт-кластера «Таврида» реализовала десятки творческих, образовательных и социальных проектов в 2021 году, в очередной раз подтвердив статус одного из крупнейших творческих хабов страны. Более 8 тысяч молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий из всех регионов России побывало в этом году на площадке арт-кластера в Крыму. Они вместе творили, придумывали новые идеи, выигрывали гранты на их реализацию, знакомились с топовыми экспертами и получали от них предложения о сотрудничестве. Присоединиться к проектам арт-кластера могли все желающие из любой точки мира: трансляции ключевых событий арт-школ, фестиваля «Таврида.АРТ», неконференции ARTtalk и недели «Тавриды.АРТ» в Москве собрали почти 50 млн просмотров в онлайне.

«Коллаборации» – слово года для «Тавриды»

Совместное творчество и «взаимоопыление» стали главной идеей проекта в этом сезоне, он был построен по принципу максимального взаимодействия творцов из разных сфер. «Таврида» объединила своих резидентов и звезд, участников и экспертов, творцов и бренды, индустрии и форматы. Профи разных направлений встретились на площадке арт-кластера, чтобы вместе создать новые проекты на стыке искусства и технологий, классики и современности.

В этом году каждый из образовательных заездов в Крыму объединил не менее трех арт-школ, а фестиваль «Таврида.АРТ» – лидеров изменений со всей России. Арт-кластер принял на своей площадке представителей передовых общественных проектов страны: акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, Национального открытого чемпионата в сфере творческих компетенций ArtMasters, президентской платформы «Россия – страна возможностей», в том числе конкурсов «Лидеры России», «Большая перемена», «Твой ход» и многих других.

В завершении года команда арт-кластера в рамках недели «Тавриды.АРТ» в Москве провела мультижанровые шоу в необычных локациях: показ коллекций молодых дизайнеров в сопровождении симфонического оркестра и стрит-арта в аэропорту Домодедово; шоу резидентов в цеху действующего завода «ЧЗЭМ-Энергомаш»; музыкальный вечер «Есть только миг», посвященный творчеству поэта-песенника Леонида Дербенева, в фудмолле «Депо».

Новые аудитории

В 2021 году на «Тавриде» впервые прошли арт-школы гастрономии, циркового искусства, сайнс-арта, веб-сериалов, креативных индустрий и интернет-маркетинга для специалистов сферы культуры. Образовательный сезон открыл заезд #МЫВМЕСТЕ, участниками которого стали молодые профессионалы творческих и креативных индустрий с ОВЗ.

Новые проекты творцов

Результатом седьмого сезона арт-кластера стали десятки успешных кейсов, придуманных и реализованных инициатив его участников. Например, в этом году резиденты прямо на площадке арт-кластера записали два музыкальных сборника, а в декабре во время недели «Тавриды.АРТ» выпустили совместный трек с исполнителем ST – теперь они доступны на всех стриминговых платформах. Участники создали несколько коллекций одежды, подготовили номера для открытия фестиваля «Таврида.АРТ», который стал кульминацией образовательного сезона, и для уникального театрально-циркового шоу «Кулибин» — его премьера состоялась на фестивале. Молодые джазмены объединились во Всероссийский молодежный джазовый оркестр и выступили вместе с Игорем Бутманом. А молодые музыканты под руководством Юрия Башмета всего за девять дней подготовили концерт симфонической музыки. Два молодых писателя — Анна Бабина и Ислам Ханипаев — на «Тавриде» подписали контракты на издание своих книг в «Альпине» и «Редакции Елены Шубиной». Молодые режиссеры и сценаристы подготовили проекты сериалов для онлайн-кинотеатров: шесть проектов получили приглашения к дальнейшему сотрудничеству от Megogo еще шесть — от КИОН, и два — от Okko.

Новые возможности: финансовые и творческие

Почти 600 человек подали заявки на грантовый конкурс, который проводит на «Тавриде» Росмолодежь. 154 участника и 8 арт-резиденций стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов, общая сумма грантовой поддержки составила более 114 млн рублей.

Благодаря кастинг-платформе «Таврида.АРТ» для молодых творцов стали доступнее такие знаковые проекты страны, как шоу «Голос», «Dance Революция» на Первом канале, «Ночной контакт», студия-школа TODES, «НАШЕ Радио», IThub college, «MYME.Центр поддержки артистов», Музыкальная Академия Игоря Матвиенко М.А.М.А, лейбл «СОЮЗ МЬЮЗИК», Бизнес-школа RMA и другие. В этом году в 160 отборах приняли участие около 5 тысяч молодых творцов. Более 50 победителей получили предложения о сотрудничестве. В этом году кастинг-платформа вышла за пределы площадки арт-кластера в Крыму и Москвы: кастинги в онлайн- и офлайн-форматах прошли в 15 городах России.

Топовые эксперты

Молодые деятели культуры, искусства и креативных индустрий на «Тавриде» общались и учились у лидеров из самых разных сфер: министра иностранных дел Сергея Лаврова, президента Российской академии наук Александра Сергеева, ректора ГИТИСа Григория Заславского, актера и режиссера Константина Хабенского, дизайнера и модельера Игоря Чапурина, самого титулованного шеф-повара России Владимира Мухина и сотен других профессионалов высочайшего уровня. В этом году на площадке арт-кластера побывало более 800 экспертов.

В декабре молодые творцы смогли отблагодарить своих мэтров, и учителей за наставничество, вдохновение и помощь в профессиональном становлении. Премию-признание «Легенды Тавриды» в этом году получили Игорь Матвиенко, Ольга Свиблова и Александр Масляков. Владимир Меньшов был удостоен премии посмертно.

Новые мастера

Впервые кураторами арт-школ стали мастера «Тавриды» – молодые эксперты, бывшие участники проектов арт-кластера, выступившие в качестве наставников. Маргарита Посадских, директор Центра развития региональных медиа и кино «Медиаполис», в прошлом участница образовательных заездов арт-кластера, возглавила арт-школу онлайн-кинотеатров и веб-сериалов. Иван Вторых, основатель, генеральный продюсер студии «Светлые Истории», с 2019 года приезжал на площадку в качестве эксперта, а в этом году курировал арт-школу анимации.

Университет креативных индустрий – начало строительства круглогодичного образовательного центра в Крыму стало одним из главных и событий года для арт-кластера. Он создается в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», войдет в число образовательных центров Росмолодежи и будет ключевым проектом «Тавриды». Открытие центра запланировано на 2023 год. А апробация образовательных программ будущего Университета началась уже в этом году в рамках школы лидеров креативной экономики «Меганомики». Ее участниками стали руководители среднего и высшего звена, работники системы образования, лидеры НКО, сотрудники государственных структур. На «Тавриде» они развивали свои креативные компетенции, чтобы находить нетривиальные подходы к управлению командами и проектами в условиях высокой неопределенности.

Признание

В 2021 году арт-кластер стал обладателем трех престижных премий.

Команда проекта была удостоена Национальной премии в сфере креативных индустрий России Russian Creative Awards в номинации «Новый культурный код» за организацию фестиваля креативных лидеров изменений «Таврида.АРТ» в 2021 году.

«Таврида» стала победителем Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых», которую впервые провело Федеральное агентство по делам молодежи. Эксперты жюри присудили арт-кластеру первое место в номинации «Федеральная форумная дирекция» направления «Время возможностей».

События фестиваля «Таврида.АРТ» 2020 года завоевали 6 наград: 2 «золота», 3 «серебра» и 1 «бронзу» – на международном конкурсе Global Eventex Awards, который эксперты называют «Оскаром» в событийной индустрии.

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