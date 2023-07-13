Коллаборация дракона и медведя

Сегодня азиатская культура становится все более популярной по всему миру: музыкальные композиции держатся на вершинах чартов, фильмы и сериалы набирают миллионы просмотров, а индустрия моды задает собственные тренды. Кроме того, Азия – это большой и перспективный рынок для распространения своего контента. Именно поэтому российские деятели культуры все чаще сотрудничают с азиатскими коллегами, создавая коллаборации, которые дарят зрителям и слушателям свежий взгляд, который, тем не менее, использует и национальные традиции. Разобраться в особенностях современного азиатского искусства предстоит участникам четвертого образовательного заезда «Азия в фокусе» арт-кластера «Таврида», в числе которых 30 представителей азиатских стран.

Культурное многообразие самобытной Азии вдохновляет миллионы молодых творцов на создание новых объектов искусства и коммерчески успешных продуктов. Образовательный заезд «Азия в фокусе», который пройдет с 12 по 18 июля на территории арт-кластера «Таврида» будет сфокусирован на межкультурных коммуникациях и подробно раскроет возможности творческого взаимодействия России и Азии. Молодые специалисты из индустрии моды, кино и музыки объединятся с профильными экспертами для создания совместных национальных смыслов и концепций коммерческих продуктов, которые будут одинаково успешны и на российском, и на азиатском рынках.

Всего на новый заезд приехало более 350 участников из 64 регионов России и восьми зарубежных государств. В частности, 13 человек будут представлять Киргизию, 6 – Узбекистан, 4 – Индию. Кроме того, будут и участники из Казахстана, Таджикистана, Сирии, Китая и Ирана. Они примут участие в работе трех из четырех арт-школ заезда, обмениваясь опытом с молодыми творцами из России и вместе с ними создавая что-то новое в разных видах искусства.

В частности, в рамках арт-школы современной музыки научатся писать песни осознанно, продвигать музыку и продюсировать артиста в стиле ЛИНХЭ. Проработают и психологический аспект жизни современного артиста, а свои творческие способности участники смогут показать во время практических мастер-классов в студии звукозаписи, консультаций с экспертами, участия в концертных программах и джемах арт-школы. В результате молодые творцы напишут треки под наставничеством экспертов, эти композиции войдут в специальный сборник, который позже выйдет на музыкальном лейбле «Таврида.АРТ». Кроме того, во время заезда пройдет кастинг на фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» и шоу «Залетай в тренды».

В свою очередь, на форматах и практиках арт-школы индустрии моды подробно рассмотрят «корейское модное чудо», тренды Китая и Индии, Казахстана и Монголии, а также русский визуальный код. Участники научатся соединять национальные традиции и современные технологии, чтобы создать успешный и популярный продукт. Кроме того, будет много практики – под руководством экспертов участники получат возможность трудоустройства в профильные компании, пополнить свое резюме съемками для брендов косметики и одежды, создать лимитированные коллекции с производителями одежды и яхт, а также представить свои работы на единственной в России платформе текстильного дизайна. Куратором арт-школы выступает Яна Горохова, менеджер проектов направления «Индустрия моды» арт-кластера «Таврида», экс-фешн-редактор Lamoda, дизайнер-участник MBFWRussia. А со-куратором выступает Максим Крылов, доцент кафедры Дизайна костюма и текстиля Ивановского государственного политехнического университета, дизайнер компании «Альфа-трейд».

Участники арт-школы кино и сериалов разделятся на несколько групп: в частности, на режиссеров, продюсеров, сценаристов, а также представителей малых форм, блогеров. Они погрузятся в тему создания и распространения контента, узнают больше о современных методах съемок и монтажа, а также научатся использовать в своей работе искусственный интеллект. В ходе работы арт-школы пройдет также практический интенсив для участников трека «Снять за 72 часа на виртуалке», во время которого команда студии eXtraOrdinary Virtual Production (XOVP) помогут командам создать собственные проекты. Кроме того, участники арт-школы смогут представить разработанные во время заезда проекты на финальном питчинге. Оценивать работы будут эксперты арт-школы, среди которых, например, генеральный директор ГПМ «КИТ» Андрей Терешок (в онлайн-формате), главный редактор Potential Александр Варенников, а также продюсер VK Видео Кирилл Свиридов.

Участники арт-школы чемпионата творческих компетенций ArtMasters — специалисты в сфере backstage и цифрового искусства — получат возможность доработать свои проекты и представить широкой аудитории профессионалов. Чемпионат творческих компетенций ArtMasters — это международный конкурс, призванный выявить и поддержать талантливых молодых людей в различных областях искусства, таких как живопись, графика, дизайн, фотография и другие. Он проводится ежегодно и является отличной возможностью для начинающих и профессиональных художников проявить свой творческий потенциал, получить опыт, расширить свой кругозор, а также получить ценные призы и награды. ArtMasters традиционно собирает самых ярких и талантливых участников из разных стран, что делает его поистине уникальным конкурсом.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.