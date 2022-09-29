Коллаж как метафора жизни – в РГБМ открывается новая выставка

3 октября в Малом зале Российской государственной библиотеки для молодежи состоится презентация групповой выставки «Простые техники», посвящённой размышлению о технике коллажа как о метафоре человеческой жизни. Объекты экспонирования, раскрывающие тему: скульптуры, видео, саунд-арт и аналоговые коллажи.

Взросление, поиск своего места, эмоциональность по отношению к себе и другим, окружающая действительность – в фокусе исследований художников, готовых высказаться и рассказать истории из их мира, объединяющего отдельные единицы во что-то цельное.

Куратор выставки Мария Бурмистрова, резидент магистерской программы «Кураторские исследования» СПбГУ, исследователь современного искусства:

«Фрагментарность окружающей действительности становится все более и более явной: научное знание из привычных категорий дробиться на небольшие сферы исследования, типы медиа разрастаются и распадаются на отдельные направления вроде подкаста или видеоблога. Все вокруг дробится на все меньшие и меньшие части, стремясь, кажется, к единице, которая будет способна отличаться от общего.

Техника коллажа становится идеальной метафорой окружающей реальности: художники вырезают одно слово из газетного заголовка или берут лишь руки, глаза из портрета человека. Они создают новый, многослойный образ, способный отзываться повседневности.

Однако, в отличии от окружающей действительности, которая стремится к единичности, цель художников воссоздать что-то целое, собранное из различных фрагментов. Они создают героев (причем не важно, одушевленных или нет), которые говорят со зрителем из позиции пересобранного. Мир этих героев очень похож на наш, но их комментарии не носят фрагментарного характера. Несмотря на кажущуюся простоту техники коллажа, работы сильны в своей идентичности, в них есть узнаваемые символы, иногда спрятанные за метафорами».

Краткая информация о художниках:

Вероника Васк (Балашиха) – коллажистка, художница. В своих работах обращается к теме прошлого, наследия, соединяя их с современностью, используя, например, постиронию.

Александр Ерафонов (Набережные Челны) – коллажист, фотограф. Художник обращается к заведомо вечным темам: взросление, собственный голос и место во вселенной, поддержка и желание наставника. В своих работах использует материалы из старых советских журналов и газет.

Наталья Зеленова (Саранск) – художница, иллюстратор. Работы Натальи сродни дневникам – через коллаж она исследует тему личного и отношений как с самим собой, так и с другими.

Дарья Кочеткова (Москва) – художница, выпускница Британской высшей школы дизайна и ИСИ им. И. Бакштейна. Дарья работает в разных медиумах: коллаж, фотография, скульптура. Но темы ее работ остаются неизменны: взаимоотношения между городом и человеком, их влияние друг на друга.

Виталий Маклаков (Каменск-Уральский) – художник. Автор исследует окружающую реальность через коллаж, видео и звук, создавая калейдоскопы образов, направленных на одно: подтолкнуть зрителя последовать за ним – обратиться к действительности и исследовать ее так же подробно, как это делает художник.

Наташа Науменко (Северодвинск) – художница. Наташа собирает коллажи из фрагментов, созданных самостоятельно. Повседневность в ее работах обретает почти поэтический фокус. Ее герои узнаваемы, они такие же люди, как и мы, а ситуации, к которым художница обращается – почти ритуальные, но по-обычному ежедневные.

Выставка завершит работу 14 ноября.

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