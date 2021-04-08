Колледж имени С.С. Прокофьева в год своего 55-летия впервые представит оперу

В год 55-летия Мос­ков­ско­го област­но­го музы­каль­но­го кол­ле­джа им. С.С. Про­ко­фье­ва 9 апре­ля на новой кон­церт­ной пло­щад­ке состо­ит­ся пре­мье­ра мас­штаб­но­го про­ек­та — сту­ден­че­ско­го спек­так­ля по моти­вам пье­сы Алек­сандра Ост­ров­ско­го «Сне­гу­роч­ка» и одно­имен­ной опе­ры Нико­лая Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва в автор­ской поста­нов­ке пре­по­да­ва­те­ля кол­ле­джа, режис­се­ра Нико­лая Тока­ре­ва. В спек­так­ле задей­ство­ва­ны более 40 сту­ден­тов вокаль­но­го отде­ле­ния колледжа.

Эта поста­нов­ка – уни­каль­ная воз­мож­ность для сту­ден­тов про­де­мон­стри­ро­вать свои вокаль­ные навы­ки (соль­ное испол­не­ние), уме­ние рабо­тать в ансам­бле и в хоре, при­бли­зить­ся к мечте каж­до­го начи­на­ю­ще­го вока­ли­ста и почув­ство­вать себя насто­я­щим арти­стом оперы.

Сту­ден­че­ская опер­ная поста­нов­ка – уни­каль­ное куль­тур­ное собы­тие для Мос­ков­ской обла­сти. Для осу­ществ­ле­ния заду­ман­но­го была про­де­ла­на боль­шая твор­че­ская рабо­та, исполь­зо­ва­ны все выра­зи­тель­ные сред­ства музы­каль­но­го спек­так­ля: сце­но­гра­фия, костю­мы, оркест­ро­вое сопро­вож­де­ние сила­ми сту­ден­тов-инстру­мен­та­ли­стов. В пол­ном объ­е­ме исполь­зу­ет­ся уни­каль­ное тех­ни­че­ское (зву­ко­вое и све­то­вое) осна­ще­ние ново­го кон­церт­но­го зала.

Напом­ним, что новое зда­ние кол­ле­джа было откры­то в рам­ках наци­о­наль­но­го про­ек­та «Куль­ту­ра» в 2020 году. Откры­вал его Губер­на­тор Мос­ков­ской обла­сти Андрей Воро­бьев. Новое обо­ру­до­ва­ние, новые залы и новые музы­каль­ные инстру­мен­ты поз­во­ля­ют сего­дня пре­по­да­ва­те­лям и сту­ден­там реа­ли­зо­вы­вать сме­лые и мас­штаб­ные музы­каль­ные проекты.

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