Колледж имени С.С. Прокофьева в год своего 55-летия впервые представит оперу

В год 55-летия Московского областного музыкального колледжа им. С.С. Прокофьева 9 апреля на новой концертной площадке состоится премьера масштабного проекта — студенческого спектакля по мотивам пьесы Александра Островского «Снегурочка» и одноименной оперы Николая Римского-Корсакова в авторской постановке преподавателя колледжа, режиссера Николая Токарева. В спектакле задействованы более 40 студентов вокального отделения колледжа.
Эта постановка – уникальная возможность для студентов продемонстрировать свои вокальные навыки (сольное исполнение), умение работать в ансамбле и в хоре, приблизиться к мечте каждого начинающего вокалиста и почувствовать себя настоящим артистом оперы.
Студенческая оперная постановка – уникальное культурное событие для Московской области. Для осуществления задуманного была проделана большая творческая работа, использованы все выразительные средства музыкального спектакля: сценография, костюмы, оркестровое сопровождение силами студентов-инструменталистов. В полном объеме используется уникальное техническое (звуковое и световое) оснащение нового концертного зала.
Напомним, что новое здание колледжа было открыто в рамках национального проекта «Культура» в 2020 году. Открывал его Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Новое оборудование, новые залы и новые музыкальные инструменты позволяют сегодня преподавателям и студентам реализовывать смелые и масштабные музыкальные проекты.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.