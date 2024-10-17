РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМир кино«Коллеги, нужны идеи»: 2х2 начал съёмки шоу «Редакция 2x2»

«Коллеги, нужны идеи»: 2х2 начал съёмки шоу «Редакция 2×2»

editor
By editor
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редакция - сериал

У 2х2 отличная новость для всех, кто мечтал увидеть, как создаётся их любимый канал. Кто придумывает новые гениальные шоу, сериалы, мультики и рекламу? А самое главное – как это происходит? Добро пожаловать в «Редакцию 2×2», где вас ждут ответы на все вопросы. Это новое шоу про рабочие будни сотрудников редакции телеканала 2×2, которые в формате утренней летучки обсуждают, как поднять рейтинги, какие форматы запускать и каких гостей звать. Да-да, 2х2 не был бы собой, если бы не сделал шоу про то, как придумываются шоу!

«Редакция 2х2» – скетч-шоу, где каждый выпуск начинается с «планёрки», которую проводит «шеф-редактор». Каждый день он находится в поисках «контентной бомбы», которая должна разорвать все рейтинги. Максимально мотивированные сотрудники ежедневно презентуют ему свои «новые идеи» и «новых героев», которые могут стать лицами канала.

Знакомьтесь с идеальными коллегами! Шеф-редактор – легенда нулевых, телеведущий и актёр Владимир Тишко, известный всей стране по культовой фразе «Вы всё ещё кипятите? Тогда мы идём к вам». Его подчинённые: творческое объединение музыкальных комиков, финалисты шоу «Comedy баттл» – дуэт «Киньте копеечку», чемпион Высшей Лиги КВН и амбасадор офисной жизни в соцсетях Александр Бударин, звезда соцсетей блогерша Маш Милаш, а также единственный реальный сотрудник телеканала «2х2», ведущий шоу «Инспектор 2х2» и музыкант, участник «Новой Фабрики звёзд» Лео Канделаки.

В каждом выпуске вас ждёт невероятно продуктивная летучка, общение с приглашёнными гостями, рилсы, репортажи, гороскопы и эксклюзивные обзоры: фильмов, машин и, конечно, новых форматов.

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