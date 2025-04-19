«Коллекция ВДНХ» растет

Более 30 заявок с фото и историями памятных предметов прислали в рамках совместного проекта ВДНХ и Музея Москвы «Коллекция ВДНХ». Проект посвящен истории и культуре Главной выставки страны.

Продолжается сбор заявок для проекта об истории и культуре Главной выставки страны, который ВДНХ запустила совместно с Музеем Москвы. В числе самых интересных артефактов: афиши выставок, которые рисовал дедушка участника проекта для ВДНХ, фарфоровая вазочка в честь открытия Выставки в 1939 году, которая хранилась в семье многие годы, медаль, врученная участнице Выставки в 1955 году, и многое другое.

Вот что вспоминает одна из участниц проекта о кобальтовой чайной паре с символикой ВДНХ: «Эти чашку с блюдцем мне подарила на именины бабушка где-то в середине 1960-х. Мне было лет 10 — и такой «взрослый» подарок! Это восхитило меня, но и вызвало небольшую робость — как бы не разбить! Поэтому от греха подальше я убрала чашку в сервант, где стояла посуда для приема гостей. Только когда никого дома не было, я доставала чашку и любовалась ею. А поскольку она кофейная и по размеру очень подходила для того, чтобы угостить чаем любимую куклу, то начиналась игра в «гости». Шло время, игра с куклами осталась позади, забылась в шкафу и чашка. Но прошли годы, и отношение к этой вещи стало совсем другим. Теперь это не предмет быта, а чуть ли не единственная вещь, которая осталась мне от бабушки».

Не менее интересной стала история о скульптуре чабана, созданной для павильона Туркменской ССР дедом одного из участников проекта «Коллекция ВДНХ». Павильон данной республики был утрачен в 1960-х годах. Скульптура, украшавшая его, также не сохранилась, однако до наших дней «дожила» ручная модель, которая находилась в семье все эти годы.

Основная задача проекта «Коллекция ВДНХ» — воссоздать образ Выставки достижений народного хозяйства с помощью элементов материальной культуры (исторических предметов) с 1939-го до начала 2020-х годов: предметов быта, архивных документов и воспоминаний самих москвичей.