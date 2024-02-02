Коллективную выставку творческого объединения 10.203 представили в Москве

Никита Dusto. «Свет в окошке». 2023. бумага Palazzo, уголь, 56х76

Фонд Ruarts открыл коллективную выставку творческого объединения 10.203, в состав которого входят Максим Има, Никита Dusto, Турбен, Иван Ильинский, Сергей Хеато и Сергей Красавин. Художники «уличной волны» организовывают выставки и проекты в собственной галерее-мастерской в Санкт-Петербурге и на других площадках.

Выбирая идею для коллективных выставок, 10.203 отталкиваются от одного явления, понятия или материала, выбранного участниками объединения и по-своему раскрытого у каждого художника. В основу данного проекта лег уголь, который авторы использовали прежде всего как художественный инструмент, при этом ориентируясь на ассоциативный ряд, который уголь вызывает как материал. Уголь одновременно может быть как продуктом сгорания, символизируя разрушение, так и ресурсом для создания чего-то нового. Эта двойственность рождает главный вопрос проекта: может ли предмет, являющийся результатом разрушительных процессов, нести в себе созидательную функцию?

Например, в серии «Знаю, каюсь, извиняюсь» Максима Има, созданной специально для выставки, изображены ивовые ветки: из них, в том числе, изготавливается графический уголь. Автор поднимает тему перерождения: рисуя обожженными ивовыми прутьями, он как бы воссоздает на листе это же растение. Или противоположная по эмоциям работа фотографа Сергея Красавина – «Мимолетное впечатление». Мотив леса неоднократно встречается в творчестве автора, и чаще всего он обладает успокаивающим воздействием. Однако в этой работе деревья, выделенные черным цветом – углем, кажутся обгоревшими в лесном пожаре и скорее вызывают дискомфорт и тревогу. После сожжения леса может появиться чистое поле для нового, но в «Мимолетном впечатлении» момент перерождения еще не настал.

Экспозиция включает в себя центральную инсталляцию-натюрморт, видео-арт и графические работы, созданные углем. Важным элементом выставки являются лоскуты из бязи, которые частично трансформируют архитектуру пространства. Белые ткани служат фоном и поверхностью для экспонирования графики, в сочетании с угольной пылью они создают контрастные и драматические визуальные эффекты. Диалогическая обстановка выставки дает возможность пересмотреть свое отношение к разрушению, потере, травме и найти в них потенциал для исцеления, источник вдохновения и стимул начать заново.

Иван Ильинский. «Без названия». 2023. Бумага, уголь, 61х86