Коллекции модных московских брендов появились в крупном столичном ТЦ

Познакомиться с коллекциями одежды, обуви, аксессуаров, а также парфюмерией и косметикой 50 столичных брендов теперь можно в торговом центре «Афимолл Сити». 25 августа в нем открывается модный универмаг «Телеграф», в котором разместится зона под названием «Секция московских дизайнеров — Created in Moscow», сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Уверена, что секция Created in Moscow будет пользоваться популярностью. Причем дело не только в удачной локации с большим трафиком. Интерес к отечественным брендам уже высок, и он продолжает расти. Это наглядно показала Московская неделя моды. Одновременно столь масштабное фешен-событие продемонстрировало потенциал отрасли, поэтому наша задача — помочь предпринимателям расширить аудиторию, укрепить позиции их марок и занять освободившиеся ниши», — отметила Наталья Сергунина.

Секция Created in Moscow в новом универмаге занимает площадь 400 квадратных метров. Коллекции московских дизайнеров будут представлены там на льготных условиях в течение 11 месяцев — до середины июля 2023 года. Помимо организационной поддержки, предприниматели получат помощь в продвижении.

Площадка полностью оснащена необходимым торговым оборудованием. Еще одно преимущество — общие кассы и примерочные для всех брендов, что позволит им сэкономить на операционных расходах и найме персонала. При этом посетители смогут комбинировать во время примерки вещи разных торговых марок и приобретать их вместе, а не по отдельности.

Набор участников проекта начался в конце июня текущего года. Все поступившие заявки рассматривала экспертная комиссия, в которую вошли представители креативных индустрий. В числе обязательных условий было наличие зарегистрированного товарного знака и выпуск не менее двух коллекций в год.

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