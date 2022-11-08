Коллекционный набор посуды представили на «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры»

Императорский фарфоровый завод совместно с Фестивалем «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» представили коллекционный набор из кофейной пары и десертной тарелки с уникальным дизайном по мотивам спектакля «Царь Федор Иоаннович» 1898 года. О начале продаж фарфоровых наборов будет объявлено дополнительно.

«Царь Федор Иоаннович» – первый спектакль, поставленный К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко и положивший начало Московскому Художественному театру. Проект приурочен к 150-летию со дня их легендарной встречи в «Славянском базаре». Продлившийся 18 часов разговор двух будущих реформаторов навсегда изменил траекторию движения мирового театра.

На чашке изображены главные герои пьесы: Царь Федор Иоаннович, сын Иоанна Грозного; Царица Ирина Федоровна, жена его, сестра Годунова; Борис Федорович Годунов, правитель царства; Князь Иван Петрович Шуйский, верховный воевода. Представлены они подлинно театрально, с драматической силой. Разработка эскизов стала практически искусствоведческим исследованием. Художник Императорского фарфорового завода Любовь Цветкова работала в архивах, изучала фотографии спектакля, иллюстрации, костюмы. Изображение на кофейной паре исторически достоверно и во всем, вплоть до деталей, правдиво. Впервые за все время своей истории Императорский фарфоровый завод создает коллекцию, посвященную искусству драматического театра.

Спектакль «Царь Федор Иоаннович» – знаковое культурное и общественное событие в истории России. Он стал первой постановкой Московского Художественного театра, радикально повлиявшего на театральное искусство всего мира. Это был своеобразный манифест нового театра. В нем осуществилась кардинальная перемена художественного языка. Создатели – Станиславский и Немирович-Данченко. Среди артистов – великие Москвин, Книппер, Мейерхольд и другие. Пьеса Алексея Толстого тогда впервые попала на сцену, будучи до того запрещенной цензурой. Спектакль сохранился в репертуаре на полвека – до 1949 года.

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