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«Колобок»: в Москве стартовали съемки оригинального спин-оффа киновселенной «Последний богатырь»

editor
By editor
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колобок
Фото © YBW

В Москве стартовали съемки фильма «Колобок» — оригинального спин-оффа в рамках сказочной киновселенной «Последний богатырь». Проект создают студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START и телеканал «Россия». Дистрибьютором картины выступит «Атмосфера кино». 

Главным героем фильма станет харизматичный и дерзкий Колобок, уже знакомый зрителям по предыдущим частям франшизы. По сюжету он решает изменить свою судьбу и поневоле становится напарником скромного пекаря Тихона, которого в фильме сыграет актер-комик Дмитрий Журавлёв. 

На площадке к нему присоединится звездный ансамбль артистов: Гарик Харламов — неизменный голос и характер Колобка, Гоша Куценко в роли Волка, Мила Ершова в роли скромной красавицы Лады и другие.

Над «Колобком» работает та же команда сценаристов и продюсеров, что и над другими фильмами франшизы. В режиссерском кресле — Антон Маслов, создатель чудо-сериала «Последний Богатырь. Наследие».

«Я очень рад приступить к съемкам этой истории. Колобок — это один из самых смешных, ярких, и главное, необычных персонажей франшизы. Все знают эту сказку, но никто еще не видел ее в таком формате: мы экранизируем весь путь Колобка, на котором он встретит зайца, лису, медведя и даже волка. Кастинг — моя отдельная любовь! Мила Ершова — еще не сыграла всех сказочных персонажей во всех вселенных, а для Димы Журавлёва, уверен, это станет одной из ключевых ролей в большом кино. Эта история уже уникально написана в сценарии Виталия Шляппо, Василия Куценко, Анатолия Молчанова и Вячеслава Зуба. Осталось всего лишь снять. Это точно будет необычно, точно будет остро и очень смешно. Мне кажется, это невероятная история, которую мы вместе замесим и запечем для зрителя от мала до велика», – говорит режиссер Антон Маслов.

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