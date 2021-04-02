Коломна стала Литературным городом!

Союз писателей России присвоил Коломне почётное звание «Литературный город России» – за заслуги перед отечественной культурой, русской литературой, за сохранение единого литературного пространства.
Напомним, с Коломной связаны имена таких литераторов, как Гиляров-Платонов, Новиков, Ахматова, Куприн, Лозинский, Пильняк (к сожалению, дом, где долгое время жил писатель, не имеет статус мемориального, зато в городе работает Пильняк-центр), Григорович, Соколов-Микитов, Шервинские, Брюсов, Чаянов, Ерофеев (которому посвящён наш музей-артрезиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и другие») и многих других.
Важные приметы литературной Коломны – издаваемая в городе серия «Коломенский текст», популяризирующая текстовые свидетельства о Коломне, а также «Коломенский альманах», в котором печатаются местные авторы, краеведческая литература, исследования.
Наконец, не последнюю роль играет в литературном облике города Международный яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки», проходящий усилиями объединения «Коломенский посад» (в которое входит и Арткоммуналка) при поддержке Министерства культуры Московской области, объединяющий под своей эгидой новое и интересное в литературе, театре, музыке и собирающий гостей со всей России, дальнего и ближнего зарубежья.
Ну, и, конечно, Арткоммуналка вносит посильную лепту.
Ведь в резиденции живут и творят молодые литераторы, реализующие свои неформатные и авангардные проекты. Так, в июле 2020 года свой проект «49» воплощал литрезидент из Новосибирска Сергей Васильев.
Суть его проекта: на протяжении семи недель каждый день пишется по одной зарисовке – что-то среднее между дневниковыми записями и исследованием того, как на человека влияет окружающее пространство (в духе психогеографии Ги Дебора).
Фото — сайт kolomnagrad.ruОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.