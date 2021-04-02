Коломна стала Литературным городом!

Союз писа­те­лей Рос­сии при­сво­ил Коломне почёт­ное зва­ние «Лите­ра­тур­ный город Рос­сии» – за заслу­ги перед оте­че­ствен­ной куль­ту­рой, рус­ской лите­ра­ту­рой, за сохра­не­ние еди­но­го лите­ра­тур­но­го пространства.



Напом­ним, с Колом­ной свя­за­ны име­на таких лите­ра­то­ров, как Гиля­ров-Пла­то­нов, Нови­ков, Ахма­то­ва, Куп­рин, Лозин­ский, Пиль­няк (к сожа­ле­нию, дом, где дол­гое вре­мя жил писа­тель, не име­ет ста­тус мемо­ри­аль­но­го, зато в горо­де рабо­та­ет Пиль­няк-центр), Гри­го­ро­вич, Соко­лов-Мики­тов, Шер­вин­ские, Брю­сов, Чая­нов, Еро­фе­ев (кото­ро­му посвя­щён наш музей-арт­ре­зи­ден­ция «Арт­ком­му­нал­ка. Еро­фе­ев и дру­гие») и мно­гих других.

Важ­ные при­ме­ты лите­ра­тур­ной Колом­ны – изда­ва­е­мая в горо­де серия «Коло­мен­ский текст», попу­ля­ри­зи­ру­ю­щая тек­сто­вые сви­де­тель­ства о Коломне, а так­же «Коло­мен­ский аль­ма­нах», в кото­ром печа­та­ют­ся мест­ные авто­ры, кра­е­вед­че­ская лите­ра­ту­ра, исследования.

Нако­нец, не послед­нюю роль игра­ет в лите­ра­тур­ном обли­ке горо­да Меж­ду­на­род­ный яблоч­но-книж­ный фести­валь «Анто­нов­ские ябло­ки», про­хо­дя­щий уси­ли­я­ми объ­еди­не­ния «Коло­мен­ский посад» (в кото­рое вхо­дит и Арт­ком­му­нал­ка) при под­держ­ке Мини­стер­ства куль­ту­ры Мос­ков­ской обла­сти, объ­еди­ня­ю­щий под сво­ей эги­дой новое и инте­рес­ное в лите­ра­ту­ре, теат­ре, музы­ке и соби­ра­ю­щий гостей со всей Рос­сии, даль­не­го и ближ­не­го зарубежья.

Ну, и, конеч­но, Арт­ком­му­нал­ка вно­сит посиль­ную лепту.

Ведь в рези­ден­ции живут и тво­рят моло­дые лите­ра­то­ры, реа­ли­зу­ю­щие свои нефор­мат­ные и аван­гард­ные про­ек­ты. Так, в июле 2020 года свой про­ект «49» вопло­щал лит­ре­зи­дент из Ново­си­бир­ска Сер­гей Васильев.

Суть его про­ек­та: на про­тя­же­нии семи недель каж­дый день пишет­ся по одной зари­сов­ке – что-то сред­нее меж­ду днев­ни­ко­вы­ми запи­ся­ми и иссле­до­ва­ни­ем того, как на чело­ве­ка вли­я­ет окру­жа­ю­щее про­стран­ство (в духе пси­хо­гео­гра­фии Ги Дебора).

Фото — сайт kolomnagrad.ru

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