Команда арт-кластера «Таврида» получила премию Russian Creative Awards

Арт-кластер «Таврида» стал победителем первой Национальной премии в сфере креативных индустрий России Russian Creative Awards. Команда арт-кластера удостоена премии в номинации «Новый культурный код» за организацию фестиваля креативных лидеров изменений «Таврида.АРТ».

«За последние несколько лет кардинально поменялось отношение к креативным индустриям как к чему-то интересному, но второстепенному по сравнению с основными отраслями экономики. Сегодня креативные индустрии стали локомотивом роста, точкой прорыва, они открывают невероятные возможности. А главное в креативных индустриях – это человек, ничто не заменит талант, душу, творческую энергию человека, который создает что-то новое», – сказал Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, выступая 18 декабря на вручении премии в Москве.

Фестиваль «Таврида.АРТ» проводится в Крыму с 2019 года. В этом году он объединил 5000 лидеров изменений со всей России и стал крупнейшей площадкой страны для творческой самореализации людей разного возраста и профессий. Онлайн-трансляции с площадки фестиваля привлекли более 30 млн просмотров.

«Все проекты арт-кластера «Таврида» – это часть большой работы по развитию креативных индустрий в нашей стране, и я хочу поблагодарить жюри и организаторов премии за оценку вклада нашей команды в общее дело. Сегодня в России созданы абсолютно уникальные условия, уникальные возможности для всех, кто развивается в творчестве, в креативных индустриях. У творцов – в том числе у молодых творцов, основной аудитории «Тавриды», – есть доступ к бесплатному образованию, грантовым программам, десяткам различных видов поддержки. Фестиваль «Таврида.АРТ» как часть этой большой экосистемы выполняет две важные функции – это площадка для творческой самореализации молодых людей и место встречи тысяч креативных лидеров изменений из самых разных сфер жизни – от школьников и молодых ученых до волонтеров движения #МЫВМЕСТЕ, участников проекта «Лидеры России», других многочисленных проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Именно участники фестиваля создают уникальную вдохновляющую атмосферу «Тавриды» – с помощью нашей команды, участия известных артистов и экспертов. Так что эта премия – их заслуга», – сказал руководитель арт-кластера Сергей Першин.

В номинации «Коллаборация в сфере креативных индустрий» премию получил партнер арт-кластера «Таврида» – Национальный открытый чемпионат в сфере творческих компетенций ArtMasters.

«Коллаборации – это именно то, что двигает прогресс, и не только в креативных индустриях. Но коллаборация невозможна без партнера. Поэтому сегодня я хотел бы поблагодарить нашего партнера, арт-кластер «Таврида» и команду Сергея Першина за их вклад. Надеюсь, наши лучшие проекты впереди», – рассказал директор АНО ArtMasters Борислав Володин.

Организаторы Russian Creative Awards – дирекция «Российской креативной недели» и АНО «Креативная экономика» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Премия выявляет и поддерживает проекты с инновационным подходом, оказавшие существенное влияние на развитие креативных отраслей в России, а также профессионалов, чьи инициативы привлекли внимание аудитории и произвели мощный социокультурный эффект. Номинантов выдвигали эксперты в сфере креативных индустрий и профессиональные союзы – на соискание премии подали более 3 тысяч заявок из 72 регионов России. Шорт-лист претендентов определил экспертный совет, а победителей выбрало Большое жюри премии. Торжественное вручение премии состоялось в Москве в концертном зале «Зарядье». Церемония завершила в России Международный год креативной экономики в целях устойчивого развития, провозглашенный ООН.

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