Команда «Тавриды.АРТ» поздравила с 8 Марта пациентов российских соцучреждений

В честь Международного женского дня молодые творцы – амбассадоры и резиденты «Тавриды.АРТ» – организовали праздничные мероприятия для женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации. Поздравления состоялись в Севастополе, Симферополе, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Москве и Московской области.

«Женщина в любой, даже самой сложной жизненной ситуации остается женщиной. А о чем мечтает женщина? Цветы, комплименты, поддержка близких, теплые встречи и добрая улыбка. Резиденты и амбассадоры «Тавриды.АРТ» решили в этот день поддержать женщин, оказавшихся в сложной ситуации. Этой акцией мы хотим подарить им поддержку, веру в свои силы, надежду на то, что скоро непременно получится справиться со всеми проблемами», – сказала заместитель руководителя по контенту «Тавриды.АРТ» Ксения Артемьева.

Поздравления в региональных социальных учреждениях стартовали 4 марта: амбассадор Яна Якуба поздравила с наступающим праздником и подарила цветы пациенткам Крымского республиканского онкологического клинического диспансера им. В. М. Ефетова в Симферополе. 5 марта на концерте в Севастопольском городском комплексном центре социального обслуживания выступили резиденты Мария Кравченко, Алина Жукова и амбассадор арт-кластера Наталья Хабибулина.

О мероприятии, прошедшем также 5 марта в Психоневрологическом интернате №4 города Пушкин, рассказал Дмитрий Шестаков, исполняющий обязанности директора арт-резиденции «Пулковец» (г. Санкт-Петербург): «К весеннему празднику мы постарались подарить девушкам, женщинам хорошее настроение и теплоту. Вокальная студия «Акварель» и резидент «Тавриды.АРТ» Дмитрий Колоницкий организовали в интернате праздничный концерт. Артисты исполнили популярные и авторские композиции».

Серия поздравлений продолжилась 7 марта: в Ново-Чурилинском доме-интернате, предназначенном для граждан, имеющих психические расстройства, в Арском районе Татарстана выступили молодые музыканты и танцоры. 8 марта состоялось сразу два мероприятия: в пансионате «Долголетие» в Московской области выступили резиденты «Тавриды.АРТ» – артист музыкального театра Станислав Баксаев и поэтесса, волонтер Елизавета Капенкова; в Психоневрологическом интернате №23 в Москве в концерте приняли участие резиденты арт-кластера Ася Зыкова, Галина Петрыкина и Екатерина Москалева.

«К каждой праздничной дате мы стараемся порадовать наших подопечных каким-то творческим подарком. В этом году к поздравлению с Международным женским днем присоединились представители творческой молодежи города, – рассказывает директор Севастопольского городского комплексного центра социального обслуживания Любовь Яскунова. – Наши женщины смогли насладиться талантом молодых артистов, подаривших им яркие вокальные номера. Благодаря этому пожилые люди ощущают особую заботу и доброе отношение молодого поколения, ведь каждому из них важно получить внимание. Надеемся, что подобные акции станут традицией».

Программа поздравлений завершится 9 марта в Конгресс-холле «Торатау» города Уфа финальным мероприятием творческого марафона «О, женщина!». Летом 2021 года участница образовательного заезда «Тавриды.АРТ» Алия Галимова выиграла грант на реализацию этого проекта. В рамках мероприятия пройдут: театрализованное представление «Разговор со Вселенной», награждение победителей конкурса «Все о женщине» и фотовыставка работ конкурсантов, презентация музыкального клипа участников и концертная программа.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.