Команды арт-резиденций «Тавриды.АРТ» пройдут обучение в ГИТИСе

60 сотрудников из 45 региональных арт-резиденций экосистемы проектов «Тавриды.АРТ» пройдут обучение по программе повышения квалификации «Фандрайзинг в сфере культуры» на базе ГИТИСа. Бесплатные занятия пройдут в онлайн-формате с 17 по 20 января.

Арт-резиденции «Тавриды.АРТ» – это сеть многофункциональных общедоступных креативных пространств в городах России. Они помогают жителям регионов развивать свои креативные компетенции и предоставляют возможности и ресурсы для реализации творческого потенциала. Каждая арт-резиденция – это точка роста креативной экономики, инкубатор творческих и креативных бизнес-проектов, площадка для коллабораций молодых деятелей культуры и искусства, представителей творческих индустрий, науки, некоммерческих организаций, экспертов в управлении и других сферах.

«Уверен, что в каждом российском регионе есть не одна и не две «магнитные аномалии», способные стать притяжением для местных жителей и туристов. Для того, чтобы эти замечательные «аномалии» были разведаны, нужны усилия талантливых организаторов – продюсеров, которые будут находить эти «нераскрученные» точки, разрабатывать их и делать источником радости для местных жителей и гостей регионов, – говорит Григорий Заславский, ректор ГИТИСа, заслуженный деятель искусств РФ. – Опыт Москвы, Санкт-Петербурга, Казани показывает, что такие новые места могут довольно быстро занимать место среди других важнейших образовательных, культурных, научных и туристических центров. Достаточно назвать «Винзавод», Artplay, казанскую независимую театральную площадку MOÑ или историко-культурный комплекс «Вятское» в Ярославской области».

Федеральная сеть арт-резиденций насчитывает 48 команд в 31 регионе России, и команда арт-кластера продолжает работу над их развитием. «В прошлом году совместно с Universal University мы провели образовательную программу для участников сети и организовали специализированную арт-школу на площадке «Тавриды» в Крыму, где команды арт-резиденций смогли принять участие в грантовом конкурсе. И мы рады, что наши коллеги из ГИТИСа поддержали нас в проведении нового этапа обучения – это подарок сотрудникам арт-резиденций за прошедший плодотворный год», – сообщает Мария Ильичева, руководитель Департамента сопровождения целевых аудиторий арт-кластера «Таврида».

Образовательную программу ГИТИСа «Фандрайзинг в сфере культуры» пройдут 60 человек: руководители арт-резиденций и их заместители. «Тема фандрайзинга очень актуальна сегодня среди учреждений культуры и молодежной политики. Дополнительные источники финансирования позволяют нам реализовать новые проекты, развивать материальную базу и увеличивать количество сервисов для наших резидентов. Мы уверены, что полученные на обучении компетенции помогут в развитии нашей арт-резиденции», – рассказывает Дмитрий Шестаков, исполняющий обязанности директора Дома молодежи «Пулковец» (г. Санкт-Петербург) – арт-резиденции, которая входит в число крупнейших в федеральной сети.

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