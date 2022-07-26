Комедийный сериал «Бедный олигарх» представили на PREMIER

26 июля в онлайн-кинотеатре PREMIER появились первые две серии долгожданного сериала «Бедный олигарх». Комедия рассказывает о миллионере Викторе, который оказался заперт в своем особняке без прислуги и средств к существованию. Позднее комедийный сериал также выйдет на канале ТНТ.

По сюжету, олигарх Виктор живет прекрасной, богатой жизнью: у него есть яхта, частный самолет, недвижимость по всему миру, бизнес в разных сферах. Но в одно черное для Виктора утро он просыпается нищим: все счета заблокированы, недвижимость арестована, консультанты не отвечают на звонки. Виктор оказывается в санкционных списках и в один миг становится беднее своей прислуги.

В этот трудный момент рядом с обедневшим олигархом остается только его камердинер Адам, который будет помогать Виктору выжить. А для этого придется сделать многое: превратить дорогую машину в такси и даже решиться на травмы ради получения страховки.

Режиссером проекта стал Гайк Асатрян, продюсируют проект Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян, Тина Канделаки, Софья Митрофанова, Макар Кожухов, Марина Катая, Борис Ханчалян и Аркадий Водахов.

В главных ролях: Владимир Сычев, Максим Лагашкин и другие известные российские актеры.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.