Комедийный сериал Карена Оганесяна «Крутая перемена» выходит онлайн в Год педагога и наставника

В новом комедийном сериале Карена Оганесяна «Крутая перемена» герой Никиты Ефремова днем учит непростых подростков в школе, где его руководителем неожиданно становится бывшая возлюбленная, героиня Ольги Медынич. А вечером герой преподает русскую классику… заключенным. За производство проекта отвечает кинокомпания «Карго» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Премьера состоится в онлайн-кинотеатре START в этом году, объявленным Годом педагога и наставника.

Вместе с Никитой Ефремовым («Содержанки 4», «Нулевой пациент», «Тетрис») в сериале появятся Ольга Медынич («Вампиры средней полосы», «Война семей»), Анастасия Тодореску («Кошка» «Пассажиры», «Игра на выживание»), Игорь Черневич («Карамора», «Хороший человек»), Евгения Дмитриева («За полчаса до весны», «Два холма», «Жиза») и другие.

По сюжету Андрей (Никита Ефремов) пошел наперекор семейной традиции и, бросив карьеру учителя, уехал в Москву. Бизнес прогорел, и теперь единственный способ поправить дела — продать провинциальный фамильный дом, в котором, по слухам, бывал сам Пушкин. Для сделки нужно разрешение отца (Игорь Черневич), но тот отбывает срок в колонии и винит в этом именно сына. Чтобы наладить отношения, Андрей идет на хитрость и устраивается учителем в вечернюю школу при колонии. В доказательство искренности намерений вернуться к преподаванию Андрей параллельно устраивается в обычную школу учителем литературы. Днем он прививает любовь к прекрасному подросткам, а вечером — заключенным. И не всегда понятно, в какой школе работать безопаснее.

По словам создателей сериала, главные роли были сразу написаны под Никиту Ефремова, Ольгу Медынич и Анастасию Тодореску, причем у героя Никиты Ефремова есть реальный прототип, учитель литературы. Именно на его дневниках, в которых он описывал свою работу в колонии, частично и основана история «Крутой перемены». Он же консультировал авторов и съемочную группу по всем вопросам быта в исправительном учреждении.

«Важно, что сериал “Крутая перемена” выйдет именно в Год педагога и наставника, — делится режиссер Карен Оганесян. — Я считаю, что каждому человеку важно попасть к хорошему учителю в школьные годы. От этого во многом зависит его будущее. Ведь именно школа формирует желание изучать мир, быть ему открытым, интересоваться, что происходит вокруг. Через произведения классической литературы это делать, на мой взгляд, лучше всего. Мы надеемся, что “Крутая перемена” понравится зрителям и станет сериалом, который захочется смотреть и пересматривать в течение долгих лет».

«Благодаря работе с Кареном, я как-то понял, что он вообще бесстрашный человек в плане работы. Мне это очень импонирует. В голове может быть куча страхов: как это сделать и что будет. А можно просто идти и делать, и все как-то расступается перед тобой», — рассказывает о работе с Кареном Оганесяном («Кошка», «Игра на выживание», «Прямой эфир») Никита Ефремов.

Съемки сериала проходили в Арзамасе Нижегородской области.

Впечатлением от съемок поделилась звезда «Вампиров средней полосы» Ольга Медынич, сыгравшая в «Крутой перемене» и. о. директора школы.

«В Арзамасе я была впервые. Я в восторге от этого города, от его абсолютно другого, отличного от московского, ритма, маленьких улиц, удивительных людей. Там время тянется, как мед, атмосфера тишины, духовности. Огромное количество храмов, монастырей, центр города реконструируют, и я очень бы хотела вернуться после реконструкции и посмотреть, какую красоту там сделали», — рассказала Ольга Медынич. По сюжету ее героиня в молодости встречалась с главным героем, и после его возвращения в родной город их отношения получают новый шанс.

Премьера сериала «Крутая перемена» состоится в онлайн-кинотеатре START осенью.

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