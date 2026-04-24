Комедия «Новая тёща» с Марией Ароновой и Гариком Харламовым выходит в сети

By editor
новая теща - мария аронова
Фото: пресс-служба КИОН

Кинокартина «Новая тёща» является продолжением успешной российской комедии «Тёща», вышедшей в 2023 году, где Лариса Гузеева воплотила образ тёщи. В новой части главный герой в исполнении Гарика Харламова вступает во второй брак, и его новоиспечённой тёщей становится Мария Аронова. Режиссёрским креслом вновь руководил Аскар Узабаев.

Сюжет разворачивается через шесть лет после того, как героиня Ольга Николаевна и её зять Виктор поменялись телами. После возвращения к исходному состоянию, Виктор развелся и женился вновь, обретя новую, суровую тёщу — Галину Михайловну. Усложняет и без того непростые семейные отношения внезапное появление брата-близнеца Виктора, Тохи, с которым у него давний разлад. Старые разногласия вспыхивают с новой силой, а тут ещё на пороге возникают сотрудники ФСИН, ищущие Тоху. Эти события порождают массу забавных недоразумений и ставят героев перед новыми испытаниями.

«Новая тёща» продолжает исследовать тему семейных уз, органично сочетая узнаваемый российский юмор, динамичные бытовые зарисовки и эффектные комедийные дуэты. Особое внимание уделяется неожиданным поворотам сюжета и детальному раскрытию многогранных персонажей.

Гарик Харламов вновь воплощает на экране образ Виктора Суслова, а также играет его брата-близнеца Тоху. В актёрский состав также вошли Мария Аронова, Сергей Бурунов, Катерина Ковальчук, Владимир Епифанцев, Евгений Гришковец, Алексей Розин, Николай Шрайбер и другие. Режиссёром проекта остаётся Аскар Узабаев, а над сценарием работали Гарик Харламов и Сергей Калужанов.

