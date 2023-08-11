Комедия о стендапе от PREMIER с Юрием Стояновым и Глебом Калюжным в главных ролях выйдет уже этой осенью

Онлайн-кинотеатр PREMIER показал кадры нового сериала «Трепачи» – доброй и вдохновляющей комедии о взаимовыручке и дружбе людей из разных поколений. Сериал выйдет на PREMIER эксклюзивно уже этой осенью.

По сюжету комедии, главный герой – юный мечтатель Даня – приезжает в Москву, чтобы покорить сцену и стать популярным стендапером. У него есть только амбиции, мечта и смутный план: начать выступать и стать успешным. Даня снимает в Москве комнату у Вячеслава Соколова – ворчливого одинокого старика, обиженного на жизнь и отжившего свое. Внезапно оказывается, что Вячеслава и Даню кое-что связывает и они могут помочь друг другу осуществить мечты. В прошлом Соколов – популярный советский сатирик, настоящий артист, эрудированный и мудрый. Он может помочь Дане создать настоящее шоу и раскрыть свои таланты.

Роль стендапера Дани в сериале исполнил актер Глеб Калюжный, советского сатирика Соколова сыграл народный артист России Юрий Стоянов. Актерский дуэт уже прекрасно проявил себя в других российских сериалах и теперь возвращается на экраны.

«Экранная пара Глеба Калюжного и Юрия Стоянова – фантастическая. Они очень органично смотрятся вместе: общаются, конфликтуют. Наблюдать за ними – настоящее удовольствие. К тому же, Глеба на роль стендапера Димы предложил именно Юрий Стоянов – он решил, что Глеб осилит роль. И не ошибся», – говорит режиссер сериала «Трепачи» Симон Багдасарян.

Продюсером комедии выступила Кинокомпания братьев Андреасянов. Проект был снят при поддержке Института развития интернета (АНО ИРИ).

«”Трепачи” рассказывает о конфликте поколений, одиноких людях в большом городе, потерявших все то, что когда-то составляло смысл их жизни. Но герои нашего сериала будут справляться с трудностями. Зрители увидят настоящую ситуативную комедию – искреннюю и добрую», – отвечает Симон Багдасарян на вопрос о том, почему зрителям стоит ждать сериал «Трепачи» на PREMIER.

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