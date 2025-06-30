Комедия «Остаться друзьями» – честная история про современных тридцатилетних

Комедийный сериал «Остаться друзьями» – это история о тех, кто на пороге зрелости всё ещё ищет ответы: как любить, как отпускать, как быть с собой и друг с другом. Главные роли достались слаженному дуэту Анастасии Калашниковой и Бориса Дергачева («Триада», «Праздники»), а также Алине Алексеевой («По щучьему веленью»), Михаилу Кремеру («жЫЫЫзнь»), Никите Никитину («Капельник») и Софье Зайке («Полярный»). Режиссер проекта — Урал Сафин, работавший над комедиями «Котострофа» и «Виктория», шоураннер и автор сценария Иван Баранов («Капельник», «Красный 5», «Подслушано в Рыбинске»).

Рома (Борис Дергачев) и Аня (Анастасия Калашникова) прожили вместе почти пять лет, а потом неожиданно объявили друзьям о разводе. Их решение рушит привычный порядок: совместные праздники, ужины, тусовки — всему этому может прийти конец. Ведь Рома и Аня были ядром их компании, без них всё развалится.

Катя (Алина Алексеева) и Лёша (Михаил Кремер) вышли на новый уровень — теперь они молодые родители. Им казалось, что друзья вот-вот последуют их примеру и впереди всех ждёт общий, семейный этап… Но всё пошло не по плану. Эля (Софья Зайка) теряет веру в крепкие, счастливые отношения. Олег (Никита Никитин), поначалу довольный новым холостяцким союзником, со временем замечает: друг без Ани не находит себе места. Сам Рома уже тысячу раз пожалел о своей поспешной фразе «Не нравится — давай разведемся», а вот Аня впервые за долгое время чувствует свободу и начинает искать себя — в работе, в новых отношениях, в жизни.

Актриса Алина Алексеева: «Мне было интересно показать женщину, которая одновременно и мама, и партнёр, и друг, и просто человек, уставший, но не сдающийся. Сериал точно показывает, как отношения и дружба в компании меняются, когда в жизни появляется ребёнок. Моя героиня при этом хочет оставаться близкой для всех вокруг. Это узнаваемая история для молодых родителей».

Актер Михаил Кремер: «Мы уже все были друзьями: с Борисом Дергачевым, Алиной Алексеевой и Никитой Никитиным я знаком давно. На съемках познакомился только с Софьей Зайкой и Настей Калашниковой. Мне кажется, что химия у нас случилась! Все три месяца съемок мы жили вместе — ругались, спорили, дружили, смеялись, поддерживали друг друга. Поэтому у нас сложилась очень дружеская атмосфера, которую удалось перенести в кадр».

Актриса Софья Зайка: «Эля – героиня, у которой снаружи всё под контролем: эзотерика, мантры, энергия. Она всегда готова прийти друзьям на помощь. Но в душе у нее остается потребность в любви и страх одиночества. Мне нравится, что в сериале нет насмешки над ней, она просто ищет своё счастье, как и все мы».

Актер Сергей Новосад: «Во время прочтения сценария было интересно следить за историями персонажей, в том числе и за историей Дани. Меня подкупило то, что несмотря на всю сложность ситуации Ани (персонаж Анастасии Калашниковой), он поддерживает ее, легко справляется со всеми препятствиями, которые подбрасывает ему окружение Ани. Он честный, открытый, добрый и легкий парень, который хочет сделать свою любимую счастливой».

Актер Никита Никитин: «Олег живёт обычной жизнью, шутит, влюбляется, раздражается, всё как у всех. Это не роль «про преодоление» – ведь она написана специально под меня! – это роль про человека, которому просто сложно быть в близости. Очень точно написано – с иронией, без перегибов. В этом смысле сериал вообще про честность».