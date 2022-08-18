Комикс «Брат. 25 лет» впервые представят в Екатеринбурге

На фестивале «ГикКон» состоится премьера комикса «Брат. 25 лет», над которым издательство BUBBLE работало уже долгое время. Произведение посвящено 25-летию первого фильма культовой дилогии «Брат» Алексея Балабанова. Сборник состоит из историй, над каждой из которых работали разные авторы. Это их восприятие мира Балабанова, предыстории и продолжения, то, что осталось за кадром.

На стенде издательства BUBBLE зрители смогут приобрести новинку, получить автограф и пообщаться с частью команды создателей сборника «Брат. 25 лет» – Алексеем Замским, Романом Котковым и Евгением Борняковым.

Оценивать питчинг представленных на фестиваль комиксов будет часть команды BUBBLE, крупнейшего в России издательства оригинальных комиксов: Александра Бизяева, Анастасия PHOBS Ким, Алексей Горбут, Роман Котков и Алексей Замский.

Напоминим, что «ГикКон» – фестиваль гик-культуры и современных развлечений, созданный командой Ural Music Night. Уже не первый год «ГикКон» собирает на Урале известных актеров, музыкантов, авторов комиксов, косплееров и других ярких представителей индустрии. Фестиваль также поддерживает талантливую молодежь в рамках программы питчинга видеоигр и комиксов, где победителей ждут денежные призы и продюсерская поддержка их проектов.

27 августа в 10:00. Фестиваль «ГикКон». Парк ТРЦ «Радуга Парк» (Репина, 94).

Вход свободный.

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