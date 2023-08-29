Комикс-поинт РГБМ на 36-й Московской международной книжной ярмарке

С 30 августа по 3 сентября на 36-й ММКЯ будет работать площадка для авторов рисованных историй «Комикс-поинт РГБМ», организатором которой является Центр рисованных историй Российской государственной библиотеки для молодёжи. Участие РГБМ на ММКЯ стало традицией – с 2020 года на ярмарке формируется блок комиксов, включающий торговую линию, где представлены ключевые издательства. А также уникальный проект – «Комикс-поинт РГБМ», где в формате аллеи авторов своё творчество представляют известные российские комиксисты.

В 2023 году в рамках проекта выступят порядка 20 авторов и творческих команд, с которыми можно пообщаться, приобрести оригинальные работы, получить рисованный автограф на память.

Рисованные истории – один из наиболее динамично развивающихся сегментов отечественного книжного рынка. Основная аудитория читателей российских рисованных историй и графических романов, а также американских и европейских комиксов и азиатской манги – молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет. Хотя на рынке также есть издания для детей и семейного чтения и рисованные истории для старшего возраста.

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